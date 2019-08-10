Bu bayram her 5 İstanbullu'dan 1'i seyahate çıkacak

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye'de büyük bir turizm hareketi beklenirken, CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nce yapılan tatil araştırmasında bu bayram 12 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.

CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nce, vatandaşların bayramda tatil yönelimlerine ışık tutmak amacıyla Türkiye genelinde 26 ilde kantitatif olarak “Kurban Bayramı’nda Tatil” araştırması gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 13’lük bir kısmı Kurban Bayramı'nda tatil ya da ziyaret amaçlı yolculuk edecek. Bu yüzde 13’lük kısım nüfusta 7 milyon kişiye tekabül ederken, bu grubun yarısının evli ve ortalama 1,4 çocuklu olduğu dikkate alındığında, çocuklar ve yetişkinler birlikte olmak üzere toplam 12 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Katılımcıların yüzde 84 gibi büyük bir kısmı bu bayramda evinde olacağını belirtirken, yüzde 3’lük kesim “Son dakika karar vereceğim” diyerek araştırma döneminde henüz bir fikrinin olmadığını belirtiyor.