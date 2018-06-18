FİNANS

Bu hafta BoE faiz kararı ve OPEC toplantısı ön planda

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul, 18 Haziran (DHA)

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