FİNANS

Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,29 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,49 ve avro/TL yüzde 0,94 artarken, dolar/TL yüzde 0,15 değer kaybetti

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,29, altın yüzde 0,49 ve avro yüzde 0,94 değer kazanırken, dolar yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.806,42, en düşük ise 95.654,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 artışla 98.733,89 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 artarak 185,10 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49 değer kazanarak 1.238 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 302 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 303 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kaybederek 4,5820 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,94'lük artışla 5,3910 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14, yatırım fonları yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile hisse senedi fonları oldu.

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