FİNANS

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.834,00, en düşük 102.062,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalışla 103.463,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 275,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44 kazanımla 1.835,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 448,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 5,6980 liraya, avro da yüzde 0,94 artarak 6,2510 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile karma ve değişken fonlar oldu.

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Altın bist 100 döviz piyasalarda haftalık

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