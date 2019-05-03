FİNANS

Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,88 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatında değişim olmazken, dolar/TL yüzde 0,49, avro/TL yüzde 0,83 değer kazandı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,88 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatında değişim olmadı. Dolar yüzde 0,49, avro yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.050,48, en düşük 93.475,69 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 azalışla 93.946,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yatay seyrederek 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da değişmeyerek 1.641,00 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı bu hafta yatay seyrederek 401,00 lira olarak gerçekleşti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 5,9720 liraya, avro da yüzde 0,83 artarak 6,6880 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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