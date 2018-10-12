FİNANS

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,87 artış kaydetti

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,87 değer kazanırken, altın yüzde 1,86, dolar yüzde 3,20 ve avro da yüzde 3,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.168,89 puanı, en düşük ise 93.389,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,87 artışla 96.657,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 kayıpla 1.552,00 liraya indi. Geçen hafta 386 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 379 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,20 azalarak 5,9320 liraya, avro da yüzde 3,02'lik kayıpla 6,8510 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları da yüzde 0,25 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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