FİNANS

Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,59 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,21, dolar/TL de yüzde 1,86 değer kaybetti

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,59 değer kazanırken, altın yüzde 2,21, dolar yüzde 1,86, avro yüzde 1,78 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.544,59 puanı, en düşük ise 93.043,02 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 artışla 95.416,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 azalışla 203,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,23 kayıpla 1.361,00 lira oldu.

Geçen hafta 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 332 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,86 azalışla 5,1820 liraya, avro da yüzde 1,78 değer kaybıyla 5,8890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

PARTNEREn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacakEn ucuz akıllı telefonlar! Bu fiyatlar sizi şaşırtacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret ettiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladıDoğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haftalık

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.