FİNANS

Bu hafta en çok dolar kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60 arttı - Bu hafta dolar/TL de yüzde 1,63, altının gram fiyatı yüzde 1,38 değer kazandı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,60, dolar yüzde 1,63, altın da yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.680,76, en düşük ise 91.722,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60'lık artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 artarak 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 yükselişle 1.282,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 309,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 312,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,63 değer kazanarak 4,8590 liraya, avro da yüzde 1,03 artışla 5,6650 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42, yatırım fonları yüzde 0,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları oldu.

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