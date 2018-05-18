FİNANS

Bu hafta en çok döviz kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,55 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,53, dolar/TL de yüzde 4,59 değer kazandı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,55, dolar yüzde 4,59, altın da yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.763,00, en düşük ise 100.654,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,55'lik artışla 102.410,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 artarak 186,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 yükselişle 1.244,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 300,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 305,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,59 değer kazanarak 4,4920 liraya, avro da yüzde 2,76'lık artışla 5,2810 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuMalatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu
İşçi ve işvereni buluşturan görüşmeİşçi ve işvereni buluşturan görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın bist 100 döviz piyasalarda haftalık

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.