Bu hafta yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,13, dolar yüzde 0,18 ve avro yüzde 1,33 değer kaybetti, altın ise yüzde 0,04 değer kazandı,

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.406,25 puanı, en düşük ise 90.541,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalışla 90.541,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 artışla 223,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.491,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da değişim göstermedi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 azalarak 5,6350 liraya, avro da yüzde 1,33'lük kayıpla 6,4030 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

