Bu hafta yatırım araçlarından en çok borsa kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,41, altın yüzde 1,85, avro yüzde 3,23 ve dolar da yüzde 2,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.988,16, en düşük ise 93.790,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,41'lik artışla 97.988,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 artarak 241,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 artışla 1.612,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 387 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 394 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,56 değer kazanarak 6,2920 liraya, avro da yüzde 3,23'lük artışla 7,3930 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,56, yatırım fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

