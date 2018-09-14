Bu hafta yatırım araçlarından tek kazandıran borsa oldu

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,59 değer kazandı, altın yüzde 4,43, avro yüzde 4,11 ve dolar da yüzde 4,88 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.298,90, en düşük ise 91.206,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,59'luk artışla 94.759,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,43 azalarak 237,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 1.583,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 404 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 387 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,88 değer kaybederek 6,1350 liraya, avro da yüzde 4,11'lik azalışla 7,1620 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10, yatırım fonları da yüzde 0,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

