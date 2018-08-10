Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,70 değer kaybederken, altın yüzde 28,24, dolar yüzde 28,23 ve avro da yüzde 26,49 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.743,89, en düşük ise 88.598,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,70'lik azalışla 94.939,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,24 artarak 255,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 27,80 yükselişle 1.701,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 325,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 415,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 28,23 değer kazanarak 6,5190 liraya, avro da yüzde 26,49'luk yükselişle 7,4530 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,69, yatırım fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 6,99 ile kıymetli madenler fonları oldu.

