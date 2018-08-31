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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,81 yükseliş kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 9,11, avro/TL de yüzde 9,41 değer kazandı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,81, altın yüzde 9,11, avro yüzde 9,41 ve dolar da yüzde 7,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.279,73, en düşük ise 89.999,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,81'lik artışla 92.723,40 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 9,11 artarak 254,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,94 yükselişle 1.693,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 380,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 413,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 7,53 değer kazanarak 6,5840 liraya, avro da yüzde 9,41'lik artışla 7,6590 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,01, yatırım fonları yüzde 1,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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