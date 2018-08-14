FİNANS

"Bu hassas süreci atlatacağımıza inancımız tam"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "Zor ve hassas bir dönemden geçiyoruz ama Türkiye ekonomisi bu zorlukları aşabilecek güçte ve potansiyeldedir" - "Tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla, gereken adımların atılmasıyla bu hassas süreci atlatacağımıza inancımız tamdır" - "Kurlardaki yükseliş normal değil. Sakin olup işimize odaklanmalıyız. Hükümetin açıkladığı ekonomik program ve önlemlerin başarıya ulaşması için sektör olarak her türlü desteğe hazırız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, zor ve hassas bir dönemden geçtiklerini ancak Türkiye ekonomisinin bu zorlukları aşabilecek güç ve potansiyelde olduğunu belirterek, "Tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla, gereken adımların atılmasıyla bu hassas süreci atlatacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ekonomide yaşanan spekülatif ataklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zor ve hassas bir dönemden geçtiklerini ancak Türkiye ekonomisinin bu zorlukları aşabilecek güç ve potansiyelde olduğunu belirten Bayındır, kurlardaki yükselişin normal olmadığını vurguladı.

Bayındır, şunları kaydetti:

"Sakin olup işimize odaklanmalıyız. Hükümetin açıkladığı ekonomik program ve önlemlerin başarıya ulaşması için sektör olarak her türlü desteğe hazırız. Tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla, gereken adımların atılmasıyla bu hassas süreci atlatacağımıza inancımız tamdır. Sektör olarak tüm paydaşlarımızla ülkemizin yanındayız. Yılın ilk yarısında turizm gelirlerinde yüzde 30 civarında artış oldu. Yıl sonu itibarıyla bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk. Sektör olarak ekonomiye katkımızı artırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumda her zaman söylediğimiz gibi turizm gelirleri cari açığın ilacı olacaktır."

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Timur Bayındır TÜROB

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