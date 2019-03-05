FİNANS

"Bu karar Amerika'daki firmaları daha fazla etkileyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararına ilişkin, "Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek." dedi.

Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karara ilişkin "Esasında bizim için hayal kırıklığı." değerlendirmesinde bulunan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 1975'ten beri GTS'de 3 bin 913 ürün, 121 ülke ABD'ye gümrüksüz olarak ithal edilebiliyor. Türkiye de 1 milyar 700 milyon ihracat rakamıyla bu ülkelerin arasında 5'inci sırada. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ihracatın 75 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediği bir dönemde, evet 10 tane ülkeyi gözlem altına almışlardı ağustos ayından itibaren. Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Bolivya, Endonezya, Tayland, Irak, Türkiye de Hindistan da bunların arasında. Biz Türkiye'nin hariç tutulmasını bekliyorduk açıkçası. Maalesef Hindistan ve Türkiye GTS kapsamı dışında tutulmuş. Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek. Çünkü Türk mallarının kalitesi dünyaca kabul edilmiş, fiyatlarının rekabetçiliği uluslararası kabul edilmiş durumda. Bizden çok Amerika'daki KOBİ'leri etkileyecek. Biz ihracatımızı arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kentteki programları kapsamında yaklaşık 800 esnafla ve sanayi ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelecekleri bilgisini paylaşan Pekcan, onların sorunlarını dinleyeceklerini ifade etti.

Ruhsar Pekcan, daha sonra TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyorŞirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor
Pekcan: ABD’nin kararı kendi ticaret hedefiyle çelişiyorPekcan: ABD’nin kararı kendi ticaret hedefiyle çelişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.