"Bu kur seviyeleri bugünkü durumu yansıtmıyor"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde ülkenin maruz kaldığı ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Hafta sonundan bu yana kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif atakların olduğunu görüyoruz, bu kur seviyelerinin ülkemizin bugünkü durumunu yansıtmadığını da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, ekonomide yaşanan spekülatif ataklara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ülkenin maruz kaldığı ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını bildirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok kriz ile karşı karşıya kaldığını aktaran Şahsuvaroğlu, "Son 25 yılda birçok kriz yaşamış bir ülke olarak bizler kriz yönetimini iyi yapabilen bir bankacılık ve reel sektöre sahibiz. 1994'de 5 Nisan, 1996'da Asya, 1997'de Rusya ve 2001 krizlerini yaşayan ülkemiz her defasında birleşerek krizlerden çıkmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, milli ekonomiyi hedef alan bugünkü duruma karşı ekonomi yönetiminin önlem aldığını gördüklerini ve alınan tüm önlemleri desteklediklerini kaydederek, hafta sonundan bu yana kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif atakların olduğunu gördüklerini, bu kur seviyelerinin ülkenin bugünkü durumunu yansıtmadığını bildirdi.