Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE'de, petrolün bulunduğu ilk dağ olan Raman'da günde 7 bin varil kaliteli petrol üretimi yapılıyor. Dağdaki ilk kuyu olan Raman-8'de, 70 yıldan beri kesintisiz, günlük 200 varil petrol çıkarılıyor.

Petrolün çıkarıldığı bin 288 metre yüksekliğindeki Raman Dağı'nda, 500'ü aşkın kuyu arasında bulunan ve 70 yıldan beri üretim yapılan Raman-8 kuyusu, bu bölgedeki petrol üretiminin kesintisiz olarak devam ettiği tek kuyu unvanını elinde bulunduruyor. Günde 200 varil petrol üretilen kuyuyu, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü gözü gibi koruyor.

​11 Şubat 1945 yılında sondajın yapıldığı ve 17 Aralık 1946 yılında kara altının bin 364 metre derinlikte bulunduğu Raman-8 kuyusunda, 8 Mart 1948 yılında petrol üretimine başlandı. 17 ila 20 gravitede petrolün çıkarıldığı Raman Dağı'ndaki kuyular arasında emektar konumdaki Raman-8'i, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü iki kez ziyaret etmişti. Etrafı tel örgülerle çevrilen Raman-8'de petrol çıkınca İsmet İnönü, büyük bir heyetle çıkarma yaptığı Raman Dağı'nda, o dönem emeği geçen işçileri çeşitli hediyelerle ödüllendirmişti.

Yakıtlı köyü Muhtarı Abdulsamet Gezici, Raman'ın sembolü olan petrol kuyusunu, günümüze kadar birçok üst düzey bürokratın da aralarında bulunduğu yüzlerce devlet yetkilisinin ziyaret ettiğini belirterek, "Emektar kuyuya gözümüz gibi bakıyoruz. Bu emektar kuyunun milli ekonomiye katkısı çok büyüktür. Raman dağı petrolle bilinen, zengin bir dağ. Yakıtlı köyümüzün etrafının dört bir yanında kuyular var ama 70 yıldır üretimde olan tarihi kuyu, bizim gönlümüzde yeri ayrıdır. Geçenlerde de köyümüzün içinde 282 No'lu petrol kuyusunda verim artınca, dört at başının çalıştığı platform kuruldu. Köyümüzün bir başka sembolü de bu dördüz kuyu oldu. Bu güne dek sayısız üst düzey konuk ve ziyaretçi, Türkiye'deki ilk petrol kuyusu olan Raman-8'i ziyaret etmiştir. Emektar kuyunun petrolcülük tarihinde yeri büyüktür" dedi.