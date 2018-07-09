Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 90 öğrenci Uçak Bakım Alanı'na, 30 öğrenci de Bilişim Teknolojileri Alanı'na alacak. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, mezunların işsiz kalmadığını söyleyerek, "öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınıyor, işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabiliyor" dedi.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı 600 öğrencinin eğitim gördüğü okullarında Uçak Gövde Bakım ve Bilişim Teknolojileri alanlarının bulunduğunu söyledi. Bu yıl Uçak Bakım Alanı'na 90, Bilişim Bölümü'ne de 30 öğrenci alacaklarını açıklayan Kabadayı şöyle konuştu:

"Okulumuzda 24 derslikli eğitim öğretim binası, yeni uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Bu yıl alacağımız öğrenciler tamamen sınavla alınacak. Biz, uçak bakım alanında, almış olduğumuz 'uçak bakım alanı tanınan okul onay sertifikası' ile Türkiye'de uluslar arası standartlarda eğitim veren iki okuldan birisiyiz. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Mezun olduklarında uçak bakım sertifikası almakta ve 3 yıllık iş deneyimi sonrasında kendi alanlarında uçak bakım lisanslarına sahip olabilmekte. Şu anda Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınan öğrencilerimiz işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede de çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabilmektedir. Ben, mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okumak isteyen ve aynı zamanda Anadolu teknik programıyla ve lise fen müfredatıyla üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrencileri okulumuza davet ediyorum. Bu okul gerçekten hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yılda en büyük desteği verdiği ve sosyal ortaklarımızdan da en büyük desteği aldığımız bir okuldur. "