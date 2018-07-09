FİNANS

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

 ESKİŞEHİR'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 90 öğrenci Uçak Bakım Alanı'na, 30 öğrenci de Bilişim Teknolojileri Alanı'na alacak.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 90 öğrenci Uçak Bakım Alanı'na, 30 öğrenci de Bilişim Teknolojileri Alanı'na alacak. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, mezunların işsiz kalmadığını söyleyerek, "öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınıyor, işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabiliyor" dedi.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı 600 öğrencinin eğitim gördüğü okullarında Uçak Gövde Bakım ve Bilişim Teknolojileri alanlarının bulunduğunu söyledi. Bu yıl Uçak Bakım Alanı'na 90, Bilişim Bölümü'ne de 30 öğrenci alacaklarını açıklayan Kabadayı şöyle konuştu:

"Okulumuzda 24 derslikli eğitim öğretim binası, yeni uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Bu yıl alacağımız öğrenciler tamamen sınavla alınacak. Biz, uçak bakım alanında, almış olduğumuz 'uçak bakım alanı tanınan okul onay sertifikası' ile Türkiye'de uluslar arası standartlarda eğitim veren iki okuldan birisiyiz. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Mezun olduklarında uçak bakım sertifikası almakta ve 3 yıllık iş deneyimi sonrasında kendi alanlarında uçak bakım lisanslarına sahip olabilmekte. Şu anda Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınan öğrencilerimiz işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede de çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabilmektedir. Ben, mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okumak isteyen ve aynı zamanda Anadolu teknik programıyla ve lise fen müfredatıyla üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrencileri okulumuza davet ediyorum. Bu okul gerçekten hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yılda en büyük desteği verdiği ve sosyal ortaklarımızdan da en büyük desteği aldığımız bir okuldur. "

OKUL ATÖLYESİNDEKİ UÇAKLAR

Sırrı Kabalayı, okulda öğrencilerin yüzde 15'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu, hedeflerinin bu oranı yüzde 30'lara 40'ya çıkarmak olduğunu belirtti. Kabadayı, okul atölyesinde Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarından kendilerine verilen 2 adet T 41, ile birer adet U 17, T 33 ve F 104 uçağın bulunduğunu, öğrencilerin bir bölümünün okulda stajlarını bu uçaklar üzerinde yaptıklarını söyledi.

OJELİ PARMAKLAR UÇAK MOTORU TAMİR EDİYOR

Uçak Bakım Alanı'nın 11'inci sınıfta okuyan kız öğrencileri Esin Güngör, Sıla Demir ve Damla Ceylan stajlarını okulda yapıyor. Ojeli parmaklarıyla uçak motorunu tamir eden öğrencilerden Esin Güngör, "havacılık sektörü önü açık bir sektör. Bu nedenle Uçak Bakım Alanı'nı tercih ettim. Mezun olduğumda üniversitede pilotaj bölümüne gitmek istiyorum" dedi.

Sıla Demir ise "uçaklara olan ilgim ve hevesimden dolayı bu bölümü seçtim. Kendimize güveniyonuz, erkeklerin yapabildiği şeyleri biz de yapabiliyoruz. Mezun olduğumda uçak bakım ile ilgili üniversite eğitimi de almak istiyorum" diye konuştu.

Damla Ceylan da "Küçüklükten beri uçaklara karşı bir ilgim vardı. Sürekli bu bölümü istiyordum. O yüzden de geldim. Mezun olduktan sonra Hava Harp Okulu'nu düşünüyorum" dedi.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyorBu lisenin mezunları işsiz kalmıyor
TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyinTÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.