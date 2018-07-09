Bu merkez tekstil sektörünün test harcamalarını azaltacak

UĞUR ULU - Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde kurulan, "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, sektörün test harcamalarını azaltacak, tekstil firmalarını dışa bağımlılıktan kurtaracak. BUTEKOM'un Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) kompleksinde faaliyet gösteren ve 2016 yılında hayata geçirilen Merkez sayesinde, tekstile yönelik testlerin yurt dışı yerine yurt içinde yapılması, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Tekstil ve teknik tekstil konularında Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığı Merkezde, tekstil firmalarına yerli olarak test analiz ve muayene, proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri veriliyor. Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) kısa süre önce uluslararası "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu" belgesini alan ve böylece firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuşmasını sağlayan Merkezde, test analiz ve muayene hizmeti kapsamında lif, iplik, kumaş fiziksel, performans ve konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, konfeksiyon aksesuar, halı, elastik yer döşemeleri, plastik ve kauçuk, deri, yaşlandırma, muayene test ve analizleri yapılıyor.

Bugüne kadar aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu 250 farklı kurum ve firmaya hizmet verilen Merkeze eklenecek "Numune Üretim Merkezi" ile elyaftan bitmiş ürüne kadar elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, baskı ve kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 30 farklı cihazla gerçekleştirilecek. - "Burası Türkiye'de bir ilk" BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez bünyesinde 5 laboratuvar bulunduğunu belirtti. Hatipoğlu, Bursa başta olmak üzere Türkiye'yi kapsayacak şekilde tekstilcilerin test, muayene ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bunun için de akreditasyona ihtiyaç vardı. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 2 ay önce TÜRKAK'tan uluslararası '17025' akreditasyonunu aldık. Şimdi bu akreditasyonu Türkiye çapındaki uluslararası firmalarda yaygınlaştırarak burasının artık bir uluslararası test merkezi olması yolunda adımları atıyoruz." dedi. Pazarlama müdürlüğünün firma ziyaretleri yaptığını, tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti: