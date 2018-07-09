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Bu merkez tekstil sektörünün test harcamalarını azaltacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Bursa'da kurulan, "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, hem sektörün test harcamalarını azaltacak hem de tekstil firmalarını dışa bağımlılıktan kurtaracak - BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu: - "Burası Türkiye'de bir ilk. Şimdiye kadar yurt dışında yaptırılan veya yabancı firmaların Türkiye'deki mümessilleri tarafından yapılan testlerin döviz bazında değil, yerli olarak daha ucuz fiyatlarla ve akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılarak sertifika edilmesi bizim temel amacımız. O yüzden büyük bir teveccüh olacağını görüyoruz"

UĞUR ULU - Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde kurulan, "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, sektörün test harcamalarını azaltacak, tekstil firmalarını dışa bağımlılıktan kurtaracak.

BUTEKOM'un Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) kompleksinde faaliyet gösteren ve 2016 yılında hayata geçirilen Merkez sayesinde, tekstile yönelik testlerin yurt dışı yerine yurt içinde yapılması, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Tekstil ve teknik tekstil konularında Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığı Merkezde, tekstil firmalarına yerli olarak test analiz ve muayene, proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri veriliyor.

Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) kısa süre önce uluslararası "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu" belgesini alan ve böylece firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuşmasını sağlayan Merkezde, test analiz ve muayene hizmeti kapsamında lif, iplik, kumaş fiziksel, performans ve konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, konfeksiyon aksesuar, halı, elastik yer döşemeleri, plastik ve kauçuk, deri, yaşlandırma, muayene test ve analizleri yapılıyor.

Bugüne kadar aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu 250 farklı kurum ve firmaya hizmet verilen Merkeze eklenecek "Numune Üretim Merkezi" ile elyaftan bitmiş ürüne kadar elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, baskı ve kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 30 farklı cihazla gerçekleştirilecek.

- "Burası Türkiye'de bir ilk"

BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez bünyesinde 5 laboratuvar bulunduğunu belirtti.

Hatipoğlu, Bursa başta olmak üzere Türkiye'yi kapsayacak şekilde tekstilcilerin test, muayene ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bunun için de akreditasyona ihtiyaç vardı. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 2 ay önce TÜRKAK'tan uluslararası '17025' akreditasyonunu aldık. Şimdi bu akreditasyonu Türkiye çapındaki uluslararası firmalarda yaygınlaştırarak burasının artık bir uluslararası test merkezi olması yolunda adımları atıyoruz." dedi.

Pazarlama müdürlüğünün firma ziyaretleri yaptığını, tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Burası Türkiye'de bir ilk. Bir ticaret ve sanayi odasının kurduğu, geniş imkanları olan bir laboratuvar. Şimdiye kadar yurt dışında yaptırılan veya yurt dışı firmaların Türkiye'deki mümessilleri tarafından yapılan testlerin döviz bazında değil, yerli olarak daha ucuz fiyatlarla ve akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılarak sertifika edilmesi bizim temel amacımız. O yüzden büyük bir teveccüh olacağını görüyoruz."

Hatipoğlu, test ve muayene hizmetlerinin yanında numune hazırlama yatırımı da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani sanayicimiz, tekstilcimiz geldiği zaman, herhangi bir üretimi istediği zaman malzemesini getirerek orada yapacağımız yatırımla, tekstilin gerektirdiği bütün fonksiyonları orada bulacak. Seri üretime hazır hale gelinceye kadar kendisine bu Ar-Ge, ürün geliştirme yatırımı yapılacak ve paket olarak ona teslim edilecek. O da bunu alıp fabrikasında uygulayacak."

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BTSO BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi

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