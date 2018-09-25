FİNANS

"Bu normal enflasyonla hesaplanan bir kur değil"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi: - "Benim ülkemin enflasyon rakamıyla Amerika'nın enflasyon rakamını karşılaştırdığınız zaman, benim liramın bu kadar değersiz olmasının imkanı yok. Oranları biz karşılaştırıyorsak TL'nin 4,00-4,20 olması lazım. Bunun dışında bir şeyler var" - "Hep bu vatan için savaştık hep devlet olmak için savaştık. Bugün de savaşma zamanı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Benim ülkemin enflasyon rakamıyla Amerika'nın enflasyon rakamını karşılaştırdığınız zaman, benim liramın bu kadar değersiz olmasının imkanı yok. Oranları biz karşılaştırıyorsak TL'nin 4,00-4,20 olması lazım. Bunun dışında bir şeyler var." dedi.

Ünverdi, yönetim kurulu üyeleriyle Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin müreffeh bir ülke olması için kısa, orta ve uzun vadede stratejik adımlar atması, insana yatırım yapması ve günün teknolojilerine ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda oda olarak geçmişten bugüne iş dünyasının sesi olmaya ve Türkiye'yi yukarı taşıyacak projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Ünverdi, nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında önem taşıyan GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdiklerini belirtti.

Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi"ni (GASİMEP) hayata geçireceklerini, proje kapsamında okul çağında olan öğrencilere ve okul çağını bitirip de meslek sertifikası olmayan, meslek edinememiş kişilere meslek eğitimi vereceklerini dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde, bilgisayarlı makine imalatı, metal doğrama, kaynakçılık, iç mekan ve mobilya teknolojisi, iş makinaları, endüstriyel bakım onarım, iplik üretim, gıda kalite kontrol ve gıda işleme alanlarında öğrenci alımı yapılarak sistem uygulanmaya başlayacak. Projeye dahil olacak öğrencilerin, 9. sınıfı bitirmiş ve Mesleki Beceri Testi'nden (MEBET) geçmiş olması gerekiyor. GASİMEP'te başarılı olan bireyler, işletmelerde istihdam edilecek. Proje sınavlarında başarılı olan personel öğrenciler, kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve meslek lisesi diploması almaya hak kazanacak. Bu sene 10. sınıfta okuyan 114 öğrenciye mesleki eğitim vereceğiz. GSO üyesi 40 firmamız mesleki eğitim projesinde yer almak için başvuruda bulundu."

Ünverdi, 2 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştıkları Gaziantep’in "Model Fabrikası"nı oda olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla hayata geçireceklerini, fabrikanın maliyetinin 12,5 milyon lira olarak belirlendiğini ve bu maliyetin önemli bir kısmını MADAD Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) karşılayacağını bildirdi.

Bu projeyle dijital dönüşüm, verimlilik, endüstri 4.0, yalın dönüşüm, tasarım gibi sanayide dönüşüm sürecine de GSO olarak ev sahipliği yapacaklarını anlatan Ünverdi, "Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek." dedi.

Ünverdi, "Gaziantep Kadın Girişimcilere Destek Merkezinin Kurulması Projesi"nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Binlerce yıllık devlet deneyimi olan bir milletin kurduğu Türkiye'nin sıkıntılı durumunun bir müddet sonra atlatılacağını belirten Ünverdi, şöyle devam etti:

"Ülke olarak biz fedakarlık yapmayacak mıyız? Her zaman söylüyorum, benim askerim, polisim dağlarda, Afrin'de, Cerablus'ta bu milletin bekası için canını ortaya koyduysa bugün sıra biz sanayicilerdeyse, biz de üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Sıkıntıdayız ama bu sıkıntıları hep beraber, kol kola girerek çözeceğiz çünkü bizim gidecek başka ülkemiz de yok. Hep bu vatan için savaştık hep devlet olmak için savaştık. Bugün de savaşma zamanı. Türk lirası neden bu kadar değer kaybediyor? Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nasıl ölçülüyor? Ülkelerin enflasyon oranlarıyla ölçülüyor. Benim ülkemin enflasyon rakamıyla Amerika'nın enflasyon rakamını karşılaştırdığınız zaman benim liramın bu kadar değersiz olmasının imkanı yok. Oranları biz karşılaştırıyorsak TL'nin 4,00-4,20 olması lazım. Bunun dışında bir şeyler var. Yani bu normal enflasyonla hesaplanan bir döviz kuru değil.

Benim devletimin üzerinde oynanan oyunlar var. Benim devletimin güçlü olması lazım. Bunun için de öncelikle eğitilmemiz lazım. Bugüne kadar başımıza ne geldiyse eğitimsiz olmaktan geldi. Oda olarak biz diyoruz ki bu işin eğitim tarafını alalım. Kapımızın önünü süpürüyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye'ye kum tanesi olabilmek için bunu yapıyoruz."

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyondaAk Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda
'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz kuru Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverd Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi’nde (G proje

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bakan Albayrak: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz

Bakan Albayrak: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz

Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Validen bankalara faiz tepkisi: Zemheride vatandaşın boynuna önce siz biniyorsunuz

Validen bankalara faiz tepkisi: Zemheride vatandaşın boynuna önce siz biniyorsunuz

Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.