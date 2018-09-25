"Bu normal enflasyonla hesaplanan bir kur değil"

Bu kapsamda oda olarak geçmişten bugüne iş dünyasının sesi olmaya ve Türkiye'yi yukarı taşıyacak projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Ünverdi, nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında önem taşıyan GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdiklerini belirtti.

Ünverdi, yönetim kurulu üyeleriyle Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin müreffeh bir ülke olması için kısa, orta ve uzun vadede stratejik adımlar atması, insana yatırım yapması ve günün teknolojilerine ayak uydurması gerektiğini söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Benim ülkemin enflasyon rakamıyla Amerika'nın enflasyon rakamını karşılaştırdığınız zaman, benim liramın bu kadar değersiz olmasının imkanı yok. Oranları biz karşılaştırıyorsak TL'nin 4,00-4,20 olması lazım. Bunun dışında bir şeyler var." dedi.

"Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde, bilgisayarlı makine imalatı, metal doğrama, kaynakçılık, iç mekan ve mobilya teknolojisi, iş makinaları, endüstriyel bakım onarım, iplik üretim, gıda kalite kontrol ve gıda işleme alanlarında öğrenci alımı yapılarak sistem uygulanmaya başlayacak. Projeye dahil olacak öğrencilerin, 9. sınıfı bitirmiş ve Mesleki Beceri Testi'nden (MEBET) geçmiş olması gerekiyor. GASİMEP'te başarılı olan bireyler, işletmelerde istihdam edilecek. Proje sınavlarında başarılı olan personel öğrenciler, kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve meslek lisesi diploması almaya hak kazanacak. Bu sene 10. sınıfta okuyan 114 öğrenciye mesleki eğitim vereceğiz. GSO üyesi 40 firmamız mesleki eğitim projesinde yer almak için başvuruda bulundu."

Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi"ni (GASİMEP) hayata geçireceklerini, proje kapsamında okul çağında olan öğrencilere ve okul çağını bitirip de meslek sertifikası olmayan, meslek edinememiş kişilere meslek eğitimi vereceklerini dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

Ünverdi, 2 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştıkları Gaziantep’in "Model Fabrikası"nı oda olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla hayata geçireceklerini, fabrikanın maliyetinin 12,5 milyon lira olarak belirlendiğini ve bu maliyetin önemli bir kısmını MADAD Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) karşılayacağını bildirdi.

Bu projeyle dijital dönüşüm, verimlilik, endüstri 4.0, yalın dönüşüm, tasarım gibi sanayide dönüşüm sürecine de GSO olarak ev sahipliği yapacaklarını anlatan Ünverdi, "Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek." dedi.

Ünverdi, "Gaziantep Kadın Girişimcilere Destek Merkezinin Kurulması Projesi"nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Binlerce yıllık devlet deneyimi olan bir milletin kurduğu Türkiye'nin sıkıntılı durumunun bir müddet sonra atlatılacağını belirten Ünverdi, şöyle devam etti:

"Ülke olarak biz fedakarlık yapmayacak mıyız? Her zaman söylüyorum, benim askerim, polisim dağlarda, Afrin'de, Cerablus'ta bu milletin bekası için canını ortaya koyduysa bugün sıra biz sanayicilerdeyse, biz de üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Sıkıntıdayız ama bu sıkıntıları hep beraber, kol kola girerek çözeceğiz çünkü bizim gidecek başka ülkemiz de yok. Hep bu vatan için savaştık hep devlet olmak için savaştık. Bugün de savaşma zamanı. Türk lirası neden bu kadar değer kaybediyor? Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nasıl ölçülüyor? Ülkelerin enflasyon oranlarıyla ölçülüyor. Benim ülkemin enflasyon rakamıyla Amerika'nın enflasyon rakamını karşılaştırdığınız zaman benim liramın bu kadar değersiz olmasının imkanı yok. Oranları biz karşılaştırıyorsak TL'nin 4,00-4,20 olması lazım. Bunun dışında bir şeyler var. Yani bu normal enflasyonla hesaplanan bir döviz kuru değil.

Benim devletimin üzerinde oynanan oyunlar var. Benim devletimin güçlü olması lazım. Bunun için de öncelikle eğitilmemiz lazım. Bugüne kadar başımıza ne geldiyse eğitimsiz olmaktan geldi. Oda olarak biz diyoruz ki bu işin eğitim tarafını alalım. Kapımızın önünü süpürüyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye'ye kum tanesi olabilmek için bunu yapıyoruz."

