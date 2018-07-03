"Millet iradesi temsil edildi. Milletimiz istikrar için oyunu kullandı. Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekledik. Bu sistemin en büyük kazanımı, cumhurbaşkanını seçtiğimiz gün hükümetin kurulmuş olmasıdır. Türkiye gibi siyasi krizlerin ekonomik krizlere de neden olduğu, bundan dolayı çok şeyler kaybetmiş bir ülke olarak bu sistemin bir hükümet krizini ortadan kaldırmış olmasından dolayı buna destek verdik. Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylamamış olsaydık, şu anda koalisyon pazarlıkları devam edecekti. Bu koalisyon pazarlıklarının en çok kaybettirdiği kesimden biri işçilerdir. Siyasi krizlerin ekonomik krize dönüşmesinde en çok çalışanlar kaybediyor."

- "Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde kaybedenler çalışanlardır"

"Türkiye çok önemli tarihi bir reforma imza attı." diyen Arslan, yeni sistemle daha hızlı karar alınacağını ve sorunların cumhurbaşkanına daha kolay iletileceğini ifade etti.

Arslan, seçimlerde demokrasinin kazandığını ve bunun işçilere de yansıyacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu seçimin bir diğer galibi işçiler. Demokrasi en çok bizim için ihtiyaç, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim için demokrasi, özgürlükler, serbest seçim, milli irade gerçekten ekmeğimiz, suyumuz kadar önemli. İşçilerin bir arada olmaları ve haklarını talep etmeleri demokratik süreçlerle mümkündür. Olağanüstü dönemlerde biz hep kaybettik. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat müdahalesi bizim pek çok haklarımızı geri götürdü. Neden? Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde kaybedenler çalışanlardır. Kazananları ise olağanüstü dönemlerin sermaye kesimidir. Terörü kışkırttılar, ekonomiye müdahale ettiler. Düşünebiliyor musunuz soğan, patates fiyatlarıyla hükümete ayar veren bir süreci yaşadık. Biz normalleşmeyi savunuyoruz, demokratikleşmeyi savunuyoruz. İşçiler anlamında bu (24 Haziran seçimleri) bir kazanımdır."