FİNANS

"Bu sene para kazanmasak da olur"

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: - "Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomideki durağanlık karşısında vatandaşın devletin yanında olduğunu, üyelerinin "bu sene para kazanmasak da olur" düşüncesinde olduğunu belirtti.

Gülsoy, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini, bir dayatmayla Türk kanunlarının hiçe sayılmasını asla kabul etmediklerini söyledi.

Bu saldırılara yerli ve milli bir duruşla karşılık vereceklerini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3,80 lira olan doların şu an 6,50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız."

- "İşimizle haşır neşir olmamız gerekiyor"

Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesinin önemine işaret eden Gülsöy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Gülsoy, alınan ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ekonomik dalgalanmanın bir süre sonra sona ermesini bekliyoruz. Bizim dövizle değil işimizle haşır neşir olmamız gerekiyor. Biz inanan ve şükreden bir toplumuz. Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede."

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün''Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'
Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyorSerada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz kayseri Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.