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"Bu sezon 600 bin ton fındık üretildi"

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak: - "Fındık hasadı temmuzun sonuna doğru başladı ve eylülde sona erdi. Tüm fındık üretim bölgelerini bizzat gezerek, üreticiden sanayiciye, ihracatçıdan tüccara herkesle konuşarak fındık hasadının nasıl olduğuna dair bilgi aldık" - "Yaptığımız araştırmalara göre bu yıl fındık rekoltesinin 600 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Ordu'da ise 198 bin tondan fazla fındık üretildiğini düşüyoruz" - "Doğu ve Batı Karadeniz'de 365 ayrı yerde ilk bahardan hasat dönemine ve hatta sonrasına kadar incelemelerde bulunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, tüm fındık üretim bölgelerini bizzat gezerek, üreticiden sanayiciye, ihracatçıdan tüccara herkesle konuştuklarını belirterek, "Yaptığımız araştırmalara göre bu yıl fındık rekoltesinin 600 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Aynı zamanda Ordu Valiliği'nce oluşturulan Fındık Rekoltesi Araştırma Komisyonu'nda OTSO'yu temsilen bulunan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fındığın başta Ordu olmak üzere 16 ilde, 132 ilçede ve 5 bin köyde yetiştirildiğini, fındığın yarım milyon çiftçiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Bu çiftçilerin aile bireyleri de dikkate alındığında fındığın milyonlarca kişinin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Çakmak, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Çakmak, Türkiye'de üretilen fındığın neredeyse 4'te 3'ünün ihraç edildiğini ifade ederek, her yıl fındıktan elde edilen ihracat gelirinin 1,5-2,5 milyar dolar arasında değiştiğini, bu tutarın çikolata, baklava ve ezme gibi ürünlerle çok daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini bildirdi.

Türkiye'de geçen sene ve önceki yıl fındık sezonlarının çok bereketli geçtiğini kaydeden Çakmak, "Geçen yıl Türkiye'de 760 ila 800 bin bin ton fındık oldu. Ancak çürük miktarının fazla olması nedeniyle 2017 yılı rekoltesinin 750 bin ton olduğunu düşünüyoruz. Zaten bunun 740 bin tonu tescillendi." diye konuştu.

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- "Üretilen fındığın yüzde 30'u pazara indi"

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, bundan önceki iki yıl fındıkta rekoltenin iyi olması nedeniyle bu sezon verimin biraz düşük kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fındık hasadı temmuzun sonuna doğru başladı ve eylülde sona erdi. Tüm fındık üretim bölgelerini bizzat gezerek, üreticiden sanayiciye, ihracatçıdan tüccara herkesle konuşarak fındık hasadının nasıl olduğuna dair bilgi aldık. Yaptığımız araştırmalara göre bu yıl fındık rekoltesinin 600 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Ordu'da ise 198 bin tondan fazla fındık üretildiğini düşünüyoruz. Doğu ve Batı Karadeniz'de 365 ayrı yerde ilk bahardan hasat dönemine ve hatta sonrasına kadar incelemelerde bulunuyoruz.

İlk günlerde alıcıların düşük açıkladığı fındık rakamı daha sonra kısmen yükselerek 12,5 TL'ye çıktı. Şu anda fındığın kilogram fiyatı 12,5-13 lira civarında seyrediyor."

Çakmak, şu anda hasadı yapılan fındığın büyük kısmının üreticinin elinde olduğunu, yüzde 30 civarındaki kısmının pazara indiğini söyledi.

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- "Sektörümüz yüzde 100 cari fazla veriyor"

Osman Çakmak, Türkiye'nin her yıl ortalama 1,5-2,5 milyar dolar fındık ihracatı yaptığını yineleyerek, sektörün yüzde 100 cari fazla verdiğini vurguladı.

Tarımsal ürünler bazında en yüksek kalemi fındığın oluşturduğunun altını çizen Çakmak, "Aslında elimizde önemli bir petrol var, elmas var ancak bunu işlemekte güçlük çekiyoruz. Fındığa daha fazla önem vermeli, bu konuya daha fazla eğilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fındıkla ilgili üreticiden de sanayiciden de şikayet olduğunu dile getiren Çakmak, Türk fındığının en çok Avrupalı alıcıyı mutlu ettiğini, onların en uygun fındığı Türkiye'den temin ettiğini bildirdi.

Çakmak, üreticinin de köylünün de sanayicinin de memnun olması ve daha fazla gelir elde edebilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, herkesin el ele vererek milli bir fındık politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitelerin ziraat fakültelerinde fındıkla ilgili bir bölümün veya mühendisliğin olmadığını dile getiren Çakmak, bu konuda bir an önce harekete geçilmesi ve tarımla bilgiyi bir araya getirilmesi gerektiğini anlattı.

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- "Bir yılda 119 ülkeye 287 bin ton iç fındık sattık"

Çakmak, kısa süre önce fındıkla ilgili ihracat verilerinin ayrıntılı şekilde açıklandığını belirterek, Türkiye'nin 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde 119 ülkeye 286 bin 777 ton iç fındık ihraç ettiğini ve bu ihracattan 1 milyar 782 milyon 226 bin dolar gelir sağladığını söyledi.

Geçen sezon en çok fındığın 69 bin 901 ton ile Almanya'ya satıldığı bilgisini veren Çakmak, bu ülkeden 424 milyon 902 bin dolar döviz girdisi elde edildiğini bildirdi.

Çakmak, Almanya'yı, 57 bin 379 ton fındık ihracatıyla İtalya'nın, 20 bin 42 ton fındıkla Fransa'nın takip ettiğini kaydetti. En az fındık ihraç edilen ülkelerden de bahseden Çakmak, Ruanda'ya 10 kilogram, Nijerya'ya 20 kilogram, Gana'ya ise 25 kilogram fındık satıldığı bilgisini verdi.

Geçen ihracat döneminde bir önceki sezona göre tonaj bakımından yüzde 22 artış olduğunu aktaran Çakmak, bu sezonda da artışın sürmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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