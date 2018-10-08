"Bu sezon 600 bin ton fındık üretildi"

İSTANBUL (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, tüm fındık üretim bölgelerini bizzat gezerek, üreticiden sanayiciye, ihracatçıdan tüccara herkesle konuştuklarını belirterek, "Yaptığımız araştırmalara göre bu yıl fındık rekoltesinin 600 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz." dedi. Aynı zamanda Ordu Valiliği'nce oluşturulan Fındık Rekoltesi Araştırma Komisyonu'nda OTSO'yu temsilen bulunan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fındığın başta Ordu olmak üzere 16 ilde, 132 ilçede ve 5 bin köyde yetiştirildiğini, fındığın yarım milyon çiftçiyi ilgilendirdiğini söyledi. Bu çiftçilerin aile bireyleri de dikkate alındığında fındığın milyonlarca kişinin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Çakmak, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştirdiğini vurguladı. Çakmak, Türkiye'de üretilen fındığın neredeyse 4'te 3'ünün ihraç edildiğini ifade ederek, her yıl fındıktan elde edilen ihracat gelirinin 1,5-2,5 milyar dolar arasında değiştiğini, bu tutarın çikolata, baklava ve ezme gibi ürünlerle çok daha yüksek rakamlara çıkartılabileceğini bildirdi.

Türkiye'de geçen sene ve önceki yıl fındık sezonlarının çok bereketli geçtiğini kaydeden Çakmak, "Geçen yıl Türkiye'de 760 ila 800 bin bin ton fındık oldu. Ancak çürük miktarının fazla olması nedeniyle 2017 yılı rekoltesinin 750 bin ton olduğunu düşünüyoruz. Zaten bunun 740 bin tonu tescillendi." diye konuştu. \ - "Üretilen fındığın yüzde 30'u pazara indi" OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, bundan önceki iki yıl fındıkta rekoltenin iyi olması nedeniyle bu sezon verimin biraz düşük kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Fındık hasadı temmuzun sonuna doğru başladı ve eylülde sona erdi. Tüm fındık üretim bölgelerini bizzat gezerek, üreticiden sanayiciye, ihracatçıdan tüccara herkesle konuşarak fındık hasadının nasıl olduğuna dair bilgi aldık. Yaptığımız araştırmalara göre bu yıl fındık rekoltesinin 600 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Ordu'da ise 198 bin tondan fazla fındık üretildiğini düşünüyoruz. Doğu ve Batı Karadeniz'de 365 ayrı yerde ilk bahardan hasat dönemine ve hatta sonrasına kadar incelemelerde bulunuyoruz.

İlk günlerde alıcıların düşük açıkladığı fındık rakamı daha sonra kısmen yükselerek 12,5 TL'ye çıktı. Şu anda fındığın kilogram fiyatı 12,5-13 lira civarında seyrediyor." Çakmak, şu anda hasadı yapılan fındığın büyük kısmının üreticinin elinde olduğunu, yüzde 30 civarındaki kısmının pazara indiğini söyledi. \ - "Sektörümüz yüzde 100 cari fazla veriyor" Osman Çakmak, Türkiye'nin her yıl ortalama 1,5-2,5 milyar dolar fındık ihracatı yaptığını yineleyerek, sektörün yüzde 100 cari fazla verdiğini vurguladı. Tarımsal ürünler bazında en yüksek kalemi fındığın oluşturduğunun altını çizen Çakmak, "Aslında elimizde önemli bir petrol var, elmas var ancak bunu işlemekte güçlük çekiyoruz. Fındığa daha fazla önem vermeli, bu konuya daha fazla eğilmeliyiz." ifadelerini kullandı. Fındıkla ilgili üreticiden de sanayiciden de şikayet olduğunu dile getiren Çakmak, Türk fındığının en çok Avrupalı alıcıyı mutlu ettiğini, onların en uygun fındığı Türkiye'den temin ettiğini bildirdi. Çakmak, üreticinin de köylünün de sanayicinin de memnun olması ve daha fazla gelir elde edebilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, herkesin el ele vererek milli bir fındık politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.