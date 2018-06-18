"Bu sezon, hak ettiğimiz rahatlamayı sağlayacak"

ALİ BALLI - Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, dünyanın her yerinden ağırladığı konuklarıyla turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Bu yıl da Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından turisti misafir eden Bodrum ilçesi, hem tatilcileri hem de turizmcileri oldukça mutlu ediyor. Geçen yıllara göre turizmde ciddi artış gösteren ilçede, sezon boyunca bu hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine, en çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Almanya ve Polonya'dan gelen turist sayısında artış olduğunu söyledi.

Kavala, "Mayıs ayı sonu itibarıyla İngiltere'den 32 bin 562 kişi. Polonya'dan 16 bin 51 kişi. Geçen yıl Polonyalı turist 3 bin 721 civarındaydı. Artış yüzde 331 dolayında. Rusya'da yüzde 44'lük bir artış yaparak, 10 bin 281 kişi oldu. Almanya geçen yıla göre yüzde 318'lik bir artış yaparak, 17 bin 701 kişi, Ukrayna 2 bin 289 olan geçen yıl ki sayısını, yüzde 129 artışla 5 bin 232'ye çıkarttı." dedi.

Turist sayısının bununla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu: