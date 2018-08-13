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"Bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız" - GSO Başkanı Ünverdi: - "Terörle, darbeyle ve türlü oyunlarla başaramadıklarını şimdi ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar. Bir ve beraber olmalıyız. Bu ülke hepimizin ve omuz omuza verirsek, üstesinden geliriz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin derlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yaşanan darbe ve darbe girişimlerine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'ye dönmek çok kolay, borçla emir almaya devam edersiniz. Gezi olaylarıyla başlayan sürecin aslında ağaç olmadığı, büyük yatırımların durdurulmasına dönük bir bakış açısı olduğunu gördük. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ile devam eden büyük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürdü, yüzde 10 küçülttü. Gaziantep serhat bir şehir. Biz sigortayız, bölgenin barajıyız. 7 yıldır 500 bin mülteciyi kucakladık. Bu durumdan en az zararla kurtulmaya çalıştık. Dibimizde savaş olmasına rağmen bin 500 fabrika kurduk. Sanayici asla çarklarını durdurmadı. Gaziantep modeli oluşturduk."

Bu süreçte sağlam durulması ve geçmişe yakışır bir şekilde yaşanması gerektiğini belirten Şahin, "Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız. Aklımızı kullanarak süreci yönetmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Kimseye boyun eğmedik, eğmeyiz"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, kendi kaderini çizecek güce sahip olduğunu bildirdi.

ABD'nin sadece Türkiye değil Çin, Rusya, İran ve bazı AB ülkeleri üzerinde de etki kurmaya çalıştığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ülke olarak geçmişte de çok büyük badireler atlattık. Terörle, darbeyle ve türlü oyunlarla başaramadıklarını şimdi ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar. Biz köklü bir ülkeyiz, bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu ekonomi meselesi olmaktan çok milli mesele haline gelmiştir. Bir ve beraber olmalıyız. Bu ülke hepimizin ve omuz omuza verirsek bunun da üstesinden geliriz."

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