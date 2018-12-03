KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, Başişkele'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de tüm kurumların ortak bir hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiğini belirterek, bundan dolayı kentte hep iyi işler olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin sanayide Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye dış ticaretinin yüzde 17'sini Kocaeli'nin tek başına gerçekleştirdiğini dile getirerek, kentin bugün tek başına ülke olsa dış ticaret hacmiyle dünya 58'incisi olacağını bildirdi.