FİNANS

"Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum"

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 22:14 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum" - Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın: - "Bankacılık sistemini büyüttüğümüz sürece reel sektörü finanse etme şansımız artacaktır. Bilançomuzun yüzde 60'ından daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bir sektörüz. Daha fazla kredi verebilmenin yolu bankacılık sisteminin kazançlı şekilde çalışması ve kazandıklarını da sizler paylaşmasıdır"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, Başişkele'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de tüm kurumların ortak bir hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiğini belirterek, bundan dolayı kentte hep iyi işler olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin sanayide Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye dış ticaretinin yüzde 17'sini Kocaeli'nin tek başına gerçekleştirdiğini dile getirerek, kentin bugün tek başına ülke olsa dış ticaret hacmiyle dünya 58'incisi olacağını bildirdi.

TOBB olarak yaptıkları çalışmalardan söz eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum. Türk özel sektörünün başkanı olarak söylüyorum. Çünkü 25 yıla baktığımız zaman birçok bunun gibi sıkıntılı dönemlerin hepsini aştık. Bu tümsekten iniş de daha hızlı olacak. Onun için moralleri yüksek tutmamız lazım." diye konuştu.

-"Hepsi aşılır"

Hisarcıklıoğlu, fırsatları değerlendirmek için hazır olunması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi aşılır. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizin siyasi görüşünden dolayı mezhebinden dolayı, etnik kökeninden dolayı birbirimizi farklı kılmayalım. Bizler bu ülke için son dönemde gördük ki özellikle 15 Temmuz sonrası gördük ki bizim bizden başka dostu yok.

Birbirimizi sevmezsek bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız zor olur. Onun için birbirimize dayanacağız, birlik ve beraberlik içerisinde bütün zorluklar aşılabilir. Allah korusun birlik ve beraberliğimizi kaybedersek o zaman hepimiz kaybederiz."

- "Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da Türk reel sektörüyle Türk bankacılık sisteminin birbiriyle iyi konuşmasının şart olduğunu söyledi.

Rekabetin yoğun olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde, bu yönüyle milli gelirin bir adım önünde. Bankacılık sistemini büyüttüğümüz sürece reel sektörü finanse etme şansımız artacaktır. Bilançomuzun yüzde 60'ından daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bir sektörüz.

Daha fazla kredi verebilmenin yolu bankacılık sisteminin kazançlı şekilde çalışması ve kazandıklarını da sizler paylaşmasıdır. Üretmek de önemli konuma geldi. Sadece Türkiye için değil dünya için üretmek lazım. Dünya için üretenlerle dünyada bankacılık yapanların yan yana gelmesi lazım. Türk bankacılık sisteminin buna hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Kocaeli'nin sanayinin başkenti olduğunu ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.

Kentte odalarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, amaçlarının Türkiye'nin daha iyi noktaya taşınmasında il olarak daha fazla katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da organizasyonun amacının ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmenin ötesinde, şirketlerin kendilerini sektörlerinde
kıyaslayabilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Yarışmaya katılan tüm firmalara geri bildirim raporu sağladıklarını belirten Zeytinoğlu, firmaların bu raporla iyileştirmeye açık alanlarını görebildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Zeytinoğlu, Hisarcıklıoğlu'na anı objesi hediye etti.

Organizasyonda dereceye giren 18 firmanın temsilcilerine ödülleri protokol mensuplarınca verildi.

Büyük ödülün sahibi büyük ölçekli firmalar kategorisinde "Logo Yazılım", KOBİ kategorisinde "Öz Asansör İnşaat" olurken, jüri özel ödülünü büyük ölçekli firmalar kategorisinde "Tüpraş", süreklilik özel ödülünü büyük ölçekli firmalar ise "Ford Otosan" elde etti.

PARTNERCosmos sunucusuna cinsel taciz suçlamasıCosmos sunucusuna cinsel taciz suçlaması
Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdırHisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır
‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka Kocaeli Kocaeli Sanayi Odası reel sektör Rifat Hisarcıklıoğlu

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.