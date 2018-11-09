FİNANS

"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'in eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle Anadolu'nun göz bebeği bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunlara rağmen iş hayatında hem ayakta kalacaksın hem dereceye girip ödül alacaksın. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle iftihar ediyorum. Bizlerin sıkıntılı günleri oluyor mu? Oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, yapamazsak kaybederiz. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. 2016 yılından bu yana görüyorsunuz, başımıza bir sürü hadise geldi. 15 Temmuz'da sokakta bu millet vardı. 80 milyon o gece sokaktaydı. Ama 'dost' dediğimiz kimse yoktu." ifadesini kullandı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Eskişehir'in tarih boyunca Anadolu'nun batıya açılan kapısı olduğuna değinerek, kentin bu özelliğinin sanayinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kentteki sanayinin ihracat oranının her geçen gün artış gösterdiğini anlatan Çakacak, "Eskişehir Sanayi Odasına üye kuruluşların ihracat tutarı 2 milyar doları aşmıştır. Gerek Sanayi Odası gerek Ticaret Odası gerek üniversiteler ve diğer tüm aktörlerin desteğiyle Eskişehir'in geleceği daha parlak olacaktır." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ile diğer ilgililer katıldı.

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteğiBursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği
“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu

20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.