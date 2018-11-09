ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'in eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle Anadolu'nun göz bebeği bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunlara rağmen iş hayatında hem ayakta kalacaksın hem dereceye girip ödül alacaksın. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle iftihar ediyorum. Bizlerin sıkıntılı günleri oluyor mu? Oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." diye konuştu.