"Bu tekerlek tümsekte kalmayacak"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 senede iç ve dış kaynaklı çeşitli kriz ve çalkantıları hep beraber atlattık. Hepsinin üstesinden geldik, yine yola devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri atlatmak için reel ve finans sektörü el ele verdik. Biz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu sefer de tümsekte bu tekerlek kalmayacak, aşacak gidecek." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) koordinasyonunda Kayseri Ticaret Odası'nda "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli, Konya, İzmir, İstanbul'un ardından Kayseri'de bir araya geldiklerini söyledi.

"Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi." diyen Hisarcıklıoğlu, yaptıkları toplantılarla reel sektörle finans sektörünün birbirini daha iyi anlayarak ortak çözümler geliştirdiğini belirtti.

Sıkıntılı günlerin beraber atlatıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: