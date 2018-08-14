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“Bu Yaz Camideyiz” projesiyle erdemli nesiller yetişiyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Genç MÜSİAD’ın düzenlediği “Bu Yaz Camideyiz” projesine katılan öğrenciler için hediye takdim programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Genç MÜSİAD'ın "Bu Yaz Camideyiz" programına katılan öğrenciler için hediye takdimi gerçekleştirildi.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre , yüksek ahlak ve ileri teknoloji ilkesi ile yurt içinde 55 yurt dışında 29 noktada hizmet veren Genç MÜSİAD, sosyal sorumluluk projeleri ile de genç nesillerin yetiştirilmesine öncülük ediyor.

Geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bakışı oluşturma ilkesiyle yola çıkan Genç MÜSİAD, "Bu Yaz Camideyiz" projesiyle geleceğin ahlaklı ve erdemli nesillerini yetiştiriyor.

Bu bağlamda, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde programa katılan öğrenciler için hediye takdimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açıklamaya göre programla ilgili konuşan Kaan, bu yıl 9'uncusu düzenlenen organizasyonla ilgili caminin Müslümanın hayatının merkezi olduğu kaydetti.

Kaan, "Bu Yaz Camideyiz" projesinin Genç MÜSİAD’ın 2009 yılında hayata geçirdiği önemli projelerden biri olduğunu ifade ederek, "Proje, gelecek nesillerin camiyi sadece bir ibadethane olarak görmemesini, aynı zamanda bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmesini sağlamak amacıyla Fatih’te bir camide başlatıldı. Bu proje ile çocuklarımıza camiyi sevdirmeyi, hafızaları henüz tazeyken camiyi, cami dostluklarını, caminin onlara kattıklarının zihinlerinde yer etmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ da, amaçlarının gelecek nesillerin Genç MÜSİAD’ı hayırla yâd etmesi olduğunu bildirdi.

Akdağ, 2009 yılında İstanbul’da tek bir camide 5-15 yaşları arasındaki 30 çocuk ile başlayan projelerinin, bu yıl 50 şubede 3000’i aşkın çocuğa ulaştığının bilgisini verdi.

Genel Merkez olarak Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Camii’nde eğitim alan çocuklara hediye takdim ederek yüzlerinde minik bir tebessüm olmak istediklerini belirten Akdağ şunları kaydetti:

"Genç MÜSİAD olarak amacımız sadece girişimci ve genç iş adamları yetiştirmek değil aynı zamanda geleceğin ahlaklı ve erdemli nesillerini de yetiştirmek. Bu minvalde üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada, eğitim gören kardeşlerimizin de ileriki yıllarda bizleri hayırla yâd etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."

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Bu Yaz Camideyiz Genç MÜSİAD Müsiad

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