"Bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracaklarını ve cari açığın kapatılmasına katkılarını 16 milyar dolara çıkaracaklarını bildirdi.

İHKİB'in düzenlediği etkinlikte 5 hazır giyim ihracatçı birliği ile 11 sektörel dernek başkanı, ortak deklarasyonla, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini açıkladı.

Ortak deklarasyonu açıklayan Gültepe, dünyada şiddeti giderek artan bir ticaret savaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz 70 yıla yakın müttefiklik ilişkisi bulunan ve stratejik ortağı bir ülke tarafından bu ekonomik savaşın cephelerinden biri haline getirilmek isteniyor. Tamamen spekülatif, doğrudan ülkemizi, ekonomimizi ve dolayısıyla halkımızı hedef alan bu girişimleri müttefiklik ve stratejik ortaklıkla bağdaştıramıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız."