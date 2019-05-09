FİNANS

"Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem: - "Charter seferleri şimdiden yoğun talep görüyor. İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek" - "İranlı turistler bir taraftan tatil bir taraftan da alışveriş yapıyorlar. Boş valizlerle gelip yıllık ihtiyaçlarını buradan karşılayarak dolu valizlerle ülkelerine dönüyorlar" - "Geçen yıl 1 milyon 670 bin civarında İranlı turist ülkemizi ziyaret etti. Bunu 2,5 milyon turiste çıkarmayı hedefliyoruz. Kişi başı bin 500 dolar harcıyorlar. Bu da Türkiye için avantajlı bir durum"

CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, charter seferlerine şimdiden yoğun talep olduğunu belirterek, "İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörünün geçen yıl birçok rekora imza attığını, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 40 milyon seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Erdem, "Geçen yıl turizmden 29,5 milyar dolar elde ettik. Bu yıl turizm sektöründe hedefimiz yaklaşık 36 milyar dolar ve 45-50 milyon turistin gelmesi. İnşallah bu hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

Erdem, sektörün bu yıla iyi başladığını, talebin yoğun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlk 4 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 civarında bir artış söz konusu. Sezonda bu rakamlar daha da yükselecek. Beklentimiz yüksek. Son dönemde huzur ve güven ortamı dolayısıyla iyi bir tatil geçireceklerini düşünen AB ülkeleri vatandaşları da tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Charter seferleri şimdiden yoğun bir talep görüyor. İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek."

- Hedef, 2,5 milyon İranlı turist

Kısa süre önce İran'a gittiğini ve turizm sektörü temsilcileriyle görüştüğünü anlatan Erdem, "Son dönemde yükselen bir trend olarak son derece ilgi uyandıran İran bölgesi söz konusu. Geçen yıl 1 milyon 670 bin civarında İranlı turist, ülkemizi ziyaret etti. Bunu 2,5 milyon turiste çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdem, Alanya, Antalya ve Marmaris bölgesine gelmek isteyen çok sayıda İranlı turist bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"İran'dan kalkan charter seferleri Alanya, Antalya ve Dalaman havalimanlarına iniş yapamıyor. Onların sivil havacılık yönetimi bu havalimanlarına inişi yasaklamış durumda. Denizli, Afyonkarahisar ve Adana'ya inen uçaklar tekrar kalkıp Antalya'ya iniyorlar veya turizm seyahat acentelerinin otobüsleriyle Antalya'ya gelebiliyorlar. Bu da büyük bir zahmet ve külfet. Antalya'ya gelmek isteyen turistler için caydırıcı. Bunun ortadan kalkması gerekir. Son yaptığım ziyarette turizmden sorumlu Muhammed Şerif ve turizm seyahat acenteleriyle görüşmeler çok olumlu geçti. Onların birtakım kriterleri var. Özellikle havalimanları, restoranlar ve otellerin onların kriterlerine uyması gerekiyor."

- "İranlı turist ortalama bin 500 dolar harcıyor"

Körfez ülkelerinden gelen turistler gibi İranlı turistlerin de hem tatil hem alışveriş yaptıklarına dikkati çeken Erdem, "Türkiye onlar için iyi bir pazar. Boş valizlerle gelip yıllık ihtiyaçlarını buradan karşılayarak dolu valizlerle ülkelerine dönüyorlar. Hem turizm hem de ekonomik hareketlilik oluyor." dedi.

Erdem, İranlı turistlerin diğer ülkelerden gelenlere kıyasla kişi başı harcamalarının yaklaşık iki kat fazla olduğunu belirterek, "Kişi başı bin 500 dolar harcıyorlar. Bu da Türkiye için avantajlı bir durum." ifadesini kullandı.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecekINTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek
Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiNisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması beklenti iran turist turizm türkiye TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem

En Çok Okunan Haberler

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Dolarda neler bekleniyor?

Dolarda neler bekleniyor?

Geçim kaynağı oldu

Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.