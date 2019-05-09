"Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz"

CEM ŞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, charter seferlerine şimdiden yoğun talep olduğunu belirterek, "İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek." dedi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörünün geçen yıl birçok rekora imza attığını, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 40 milyon seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Erdem, "Geçen yıl turizmden 29,5 milyar dolar elde ettik. Bu yıl turizm sektöründe hedefimiz yaklaşık 36 milyar dolar ve 45-50 milyon turistin gelmesi. İnşallah bu hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

Erdem, sektörün bu yıla iyi başladığını, talebin yoğun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlk 4 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 civarında bir artış söz konusu. Sezonda bu rakamlar daha da yükselecek. Beklentimiz yüksek. Son dönemde huzur ve güven ortamı dolayısıyla iyi bir tatil geçireceklerini düşünen AB ülkeleri vatandaşları da tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Charter seferleri şimdiden yoğun bir talep görüyor. İstenen iniş izinlerinden anlıyoruz ki 2019'da turizm geçen yıla göre daha iyi geçecek. En az yüzde 15-17 civarında bir artış gösterecek."