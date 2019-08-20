"Bu yıl 6 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün ihracatta en yüksek performans gösterek sektör ünvanını alan sektör olduğunu belirterek, "Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mücevher sektörü temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 96,2 yükselterek, söz konusu dönemde dış satımını en yüksek oranlı artıran sektör oldu.

Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 12,8 artıran sektör böylece 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda son 12 ayda gerçekleştirilen mücevher ihracatı ise yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı.

Kamar, AA muhabirine, mücevher sektörünün ihracat başarısında MİB'in performansı artırabilmek ve potansiyeli gösterebilmek adına satış ve pazarlama stratejilerinin belirleyip adımlar atmasının etkili olduğunu söyledi.

Türkiye dendiği zaman yabancıların aklına halı ve deri geldiğini belirten Kamar, "Bu sıralamaya mücevher de eklenmeli diyerek yurt dışında fuarlara katıldık, ticari heyetler oluşturduk, roadshowlar düzenledik ve yurt dışındaki yüzlerce önemli marka ve satınalmacıları ülkemizde ağırladık. Yılda iki kez düzenlediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı'nın da sektöre olan katkıları yadsınamaz. Artık bu faaliyetlerin meyvesini topluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.