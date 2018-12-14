FİNANS

"Bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan: - "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek" - "Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor" - "Hacca gidecek kişiler bu yılki ödemelerini Suudi Arabistan riyali ile yapacak. Bu yıl ilk defa seyahat acentalarının kayıt ücretlerini de Suudi Arabistan riyali olarak seyahat acentaları adına Diyanet İşleri Başkanlığı tahsil edecek"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

Canatan, hac ibadetine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 bin kişilik hac kotası bulunduğunu, bununla ilgili bu yılki anlaşmanın yenilendiğini belirterek, 80 bin kişinin içinden görevli sayıları düşüldükten sonra geriye kalan yaklaşık 75 bin kişilik kontenjanın yüzde 40'ının TÜRSAB'a bağlı hac ve umre yapmaya yetkili acentalar vasıtasıyla kayıt ve organizasyonlarının yapıldığını anlattı.

2019 yılı hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini bildiren Canatan, hacca gitmek isteyenlerin bu başvuruyu kaçırması halinde bir sonraki yılı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Canatan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel sektör ile hacca gideceklerin ne kadar ödeme yapacağının belli olduğunu ifade ederek, "Hacca gidecek kişiler bu yılki ödemelerini Suudi Arabistan riyali ile yapacak. Bu yıl ilk defa seyahat acentalarının kayıt ücretlerini de Suudi Arabistan riyali olarak seyahat acentaları adına Diyanet İşleri Başkanlığı tahsil edecek." diye konuştu.

Ekonomik olarak hacca gitmek isteyenler için yaklaşık 15 bin riyal ila 21 bin riyal arasında fiyat aralığı belirlendiğini aktaran Canatan, bu fiyat aralığının da odada kalacağı kişi sayısına göre değiştiğini, otel tercihleri için bir üst limit konulmadığını, 5 yıldızlı otellerde çok fazla seçeneğin bulunduğunu anlattı.

\

- "Sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor"

Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."

Gelecek yıl hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini hatırlatan Canatan, hac kuralarının 28 Aralık Cuma günü çekileceğini ve 2 Ocak Çarşamba günü de kayıtların başlayacağını bildirdi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldıİnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hac TÜRSAB

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

İnşaat faaliyetleri, Kasım ayında sınırlı düzeyde kaldı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

“Getirilen istisnalar lirayı korumaya hizmet etmiyor”

“Getirilen istisnalar lirayı korumaya hizmet etmiyor”

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım’da yüzde 2.53 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım’da yüzde 2.53 arttı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.