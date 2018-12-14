İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.

Canatan, hac ibadetine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 bin kişilik hac kotası bulunduğunu, bununla ilgili bu yılki anlaşmanın yenilendiğini belirterek, 80 bin kişinin içinden görevli sayıları düşüldükten sonra geriye kalan yaklaşık 75 bin kişilik kontenjanın yüzde 40'ının TÜRSAB'a bağlı hac ve umre yapmaya yetkili acentalar vasıtasıyla kayıt ve organizasyonlarının yapıldığını anlattı.

2019 yılı hac organizasyonu başvurularının bugün sona ereceğini bildiren Canatan, hacca gitmek isteyenlerin bu başvuruyu kaçırması halinde bir sonraki yılı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Canatan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel sektör ile hacca gideceklerin ne kadar ödeme yapacağının belli olduğunu ifade ederek, "Hacca gidecek kişiler bu yılki ödemelerini Suudi Arabistan riyali ile yapacak. Bu yıl ilk defa seyahat acentalarının kayıt ücretlerini de Suudi Arabistan riyali olarak seyahat acentaları adına Diyanet İşleri Başkanlığı tahsil edecek." diye konuştu.