FİNANS

"Bu yıl turist sayısının artmasını bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Mil: - "Ülkemizde geçen yıl 46 milyon turist ile ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Bu yıl beklentilerimiz bu oranın artması yönünde"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Mil, "Ülkemizde geçen yıl 46 milyon turist ile ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Bu yıl beklentilerimiz bu oranın artması yönünde." ifadelerini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Öğretim Görevlisi Burak Mil, ülke turizmini ve yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen turizm hareketliliğini değerlendirdi.

Mil, 2018'de Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 39,5 milyon kişi olduğunu, buna Türkiye'ye gelen ve yurt dışında ikamet eden 6,6 milyon vatandaşın eklenmesi halinde sayının 46 milyona çıktığını belirtti.

"Tüm zamanların rekoru olarak değerli olsa da sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istikrarlı bir turizm politikasıyla sayısal gelişmenin niteliksel etkilerini de görmemiz lazım. Öyle görünüyor ki 2019 yılı, 2018 yılından daha fazla sayıda turisti ağırlayacağımız bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulunan Mil, şu bilgileri verdi:

"Turizm gelirlerinin artması noktasında yeni çalışmalar yapılması gerek. Yıllardır uyguladığımız her şey dahil hizmeti, turistlerin otelden çıkmasına engel oluyor. Turistler otele giriyor ve çarşıya-pazara inmeden ülkeden ayrılıyor. Bunun için harcama kapasitesi yüksek turistlere yönelik destinasyonlar ve işletmelerin ön plana çıkarılması gerekiyor.

Türkiye'de marinaya sahip illerin içerisinde 'Mavi Bayraklı' plaja sahip olmayan tek il İstanbul. Mavi Bayrak, turizmi etkileyen bir unsur. İstanbul'da doğal çevrenin bozulmaya yüz tutması ve bir sanayi şehri olması nedeniyle su kalitesi olumsuz etkilendi. 'İstanbul'a genelde kültür turizmine geliyorlar.' algısı zarar veriyor. İstanbul bu çeşitliliğe sahip olmalıdır."

- "Meslek yasası gelmeli"

Burak Mil, turizm sektöründe çalışan kişilerin eğitim durumlarının da son yıllarda ciddi tartışmalara sebep olduğunu belirterek, "Bazı STK'ların bunun karşısında görüş bildirmeleri beni bir turizm akademisyen olarak endişelendirmektedir. Zira turizm eğitimi bütüncül bakış açısıyla fakat detaylara inilerek verilen, kişisel iletişimin önemli olduğu ve sektörün sorunlarına cevap verecek bireyler yetiştirmekle ilgilenir. Bu eğitimden geçmemiş çalışanların yaptığı hatalı uygulamalar önce işletmelerine sonra turizm sektörüne ve en sonunda da ülkeye zarar verecektir. Meslek yasası gelmeli." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi turizm alanında da oldukça etkin olduğunu aktaran Mil, teknoloji çağında artık tüm alanların dijitalleşmeye entegre olması gerektiğini, turizmin de bu alanlardan biri olduğunu kaydetti.

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İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turiz

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