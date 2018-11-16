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Bu yöntemler fatura düşürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı.

Bu yöntemler fatura düşürüyor

İSTANBUL,(DHA) - HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı. Kombilerin sürekli kapatılıp açılmamasının enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna işaret eden Acar, gün içinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklara getirilerek bırakılması gerektiğini kaydetti. Daha sonra düşük sıcaklıktaki kombinin istenilen sıcaklığa getirilebileceğini anlatan Acar, bu sayede her defasında kombi açma-kapatma sırasında yaşanan enerji kayıplarının azaltılmış olacağını dile getirdi.

"KULLANILMAYAN ALANLARIN KAPILARINI KAPATIN"

Kullanılmayan alanların kapılarının kapatılıp, sadece en çok zaman harcanan odaları ısıtmak ya da soğutmanın enerji tasarrufu sağlayarak, masrafları azaltacağına belirten Dr. Acar, “Isıtma ve soğutma maliyetleri ortalama bir evdeki enerji faturalarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu nedenle ısıtma ve soğutma yoğunluğundaki ve sıcaklığındaki bu hafifletmeler en büyük enerji tasarrufu potansiyelini sunmaktadır” dedi.

"FİŞİ ÇEKİLMEYEN CİHAZLAR ENERJİ KULLANIR"

Elektronik cihazların gün içinde kullanım biçimlerinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Acar, “Elektronik cihazlar, fişi çekilmediğinde de enerji kullanır. Uzun süre kullanılmayan cihazların fişlerinin çekilmesi, gece yatmadan televizyon gibi cihazların kumanda ile değil de açma-kapatma düğmesinden kapatılması, elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltabilir. Beyaz eşyaların kullanım biçimlerini değiştirerek de enerji tasarrufu yapabiliriz. İdeal buzdolabı sıcaklığı 4 veya 5 santigrat derecedir. İdeal dondurucu sıcaklığı ise eksi 15 ile 18 derece arasındadır. Dondurulmuş yiyecekleri doğrudan mikrodalgada çözdürmek yerine önceden buzdolabı kısmına alarak mikrodalga çözdürme süresini azaltabilir veya sıfırlayabiliriz. Bulaşık makinelerimizde ise ekonomi programlarını kullanabiliriz. Ayrıca makinelerimizi sadece dolu olduğunda çalıştırmalıyız” diye konuştu.

PARA HARCAMADAN TASARRUF YAPMANIN YOLLARI

Mutfakta yapılabilecek tasarruf yollarını da sıralayan Acar, su kaynatırken ısıtıcı (kettle) ya da ağzı kapalı bir tencerenin kullanılması gerektiğini, dondurulmuş yiyecekleri de önceden buzdolabı kısmına almanın tasarruf için önemli olduğunu vurguladı. Buzdolabı ve dondurucu gibi beyaz eşyaların ocak gibi ısı kaynaklarının yakınlarına konumlandırılmasının yanlış olduğunu dikkat çeken Dr. Acar, şu önerilerde bulundu:

“Buzdolaplarımızı olması gerektiğinden daha soğuk tutarak enerji israfı yapmamalıyız. Evde birçok yönden tasarruf sağlayabiliriz. Örneğin; Duvarda saten veya yarı parlak boya kullanmak ışığı daha iyi yansıtır ve daha düşük wattlı ampuller kullanabilmemize neden olarak enerji tasarrufu sağlar. Aynı şekilde ampuller üzerindeki tozlar da aydınlatma yükünü artırır. Yani ampuller üzerindeki tozların alınması da enerji tasarrufu sağlar. Bunun yanı sıra bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri ile ısıtıcı ve klimaların filtrelerinin temizlenmesi bu cihazların performansını arttırır. Bunların yanı sıra dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken ya da bulaşık yıkarken musluğu kapatmalıyız. Boşa akan bir musluk dakikada ortalama 6 litreden fazla su harcar. Damlayan musluklarımızı tamir ettirmeliyiz. Damlayan bir musluk, yılda 5 bin 500 litreden fazla suyu israf edebilir.”

Bu yöntemler fatura düşürüyor

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