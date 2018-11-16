Bu yöntemler fatura düşürüyor

İSTANBUL,(DHA) - HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı. Kombilerin sürekli kapatılıp açılmamasının enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna işaret eden Acar, gün içinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklara getirilerek bırakılması gerektiğini kaydetti. Daha sonra düşük sıcaklıktaki kombinin istenilen sıcaklığa getirilebileceğini anlatan Acar, bu sayede her defasında kombi açma-kapatma sırasında yaşanan enerji kayıplarının azaltılmış olacağını dile getirdi.

"KULLANILMAYAN ALANLARIN KAPILARINI KAPATIN" Kullanılmayan alanların kapılarının kapatılıp, sadece en çok zaman harcanan odaları ısıtmak ya da soğutmanın enerji tasarrufu sağlayarak, masrafları azaltacağına belirten Dr. Acar, “Isıtma ve soğutma maliyetleri ortalama bir evdeki enerji faturalarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu nedenle ısıtma ve soğutma yoğunluğundaki ve sıcaklığındaki bu hafifletmeler en büyük enerji tasarrufu potansiyelini sunmaktadır” dedi. "FİŞİ ÇEKİLMEYEN CİHAZLAR ENERJİ KULLANIR" Elektronik cihazların gün içinde kullanım biçimlerinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Acar, “Elektronik cihazlar, fişi çekilmediğinde de enerji kullanır. Uzun süre kullanılmayan cihazların fişlerinin çekilmesi, gece yatmadan televizyon gibi cihazların kumanda ile değil de açma-kapatma düğmesinden kapatılması, elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltabilir. Beyaz eşyaların kullanım biçimlerini değiştirerek de enerji tasarrufu yapabiliriz. İdeal buzdolabı sıcaklığı 4 veya 5 santigrat derecedir. İdeal dondurucu sıcaklığı ise eksi 15 ile 18 derece arasındadır. Dondurulmuş yiyecekleri doğrudan mikrodalgada çözdürmek yerine önceden buzdolabı kısmına alarak mikrodalga çözdürme süresini azaltabilir veya sıfırlayabiliriz. Bulaşık makinelerimizde ise ekonomi programlarını kullanabiliriz. Ayrıca makinelerimizi sadece dolu olduğunda çalıştırmalıyız” diye konuştu.