FİNANS

'BUBEX 2018' kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

BURSA'da sektörün temsilcilerini buluşturan ‘BUBEX 2018 Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı' açıldı.

'BUBEX 2018' kapılarını açtı

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)- BURSA'da sektörün temsilcilerini buluşturan ‘BUBEX 2018 Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı' açıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki (Merinos AKKM) fuarın açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı.
Başkan Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, 2018 yılı içinde planladıkları fuarlardan 9.’ncuyu gerçekleştirildiklerini ifade ederek, “Bu yıl dolu dolu fuarlar yaptık ve 9'uncu fuardayız. İki fuarın iki ayrı konusu vardı, toplamda 11 fuar gerçekleştirildi diyebiliriz. Bu yılın son fuarı olma özelliği yanında BUBEX 2018 Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı eğitim sektörüne hareketlilik kazandıracak ve değer katacak” dedi.
'EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ'
Başkan Aktaş, eğitimin değerine de vurgu yaparak, “Eğitim şart ve olmazsa olmaz. Geleceğimiz olan gençlerimiz, günümüzde çok güzel imkanlara sahipler. Ancak her koşulda eğitimin öneminin ve gerekliliğinin de bilincinde olmalıyız. Bizler değer üretmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Bursa’nın potansiyelinde kentteki eğitim kurumlarının performansı çok önemli. Teknoloji üretmeli, değer sağlamalıyız. Devlet veya özel fark etmez. Her okul çok kıymetli. Bizler de katma değeri yüksek olan çalışmalar yapmalıyız. Fuarlar da bu noktada Bursa’nın turizmine ve ticaretine yön verecektir” diye konuştu.
SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ BİR ARADA
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de, Bursa’nın fuarcılıktaki potansiyeline ve bu yıl içinde yapılan çalışmaların yakaladığı ivmeye işaret etti. Eker, fuara devlet okullarının yoğun katılım sağladığını ve 80 civarında devlet okulunun stant açtığını söyleyerek, fuarda nitelikli okulların kendilerini tanıtmasını hedeflediklerini vurguladı. 100 civarında kurumun fuara katılım sağladığını anlatan Eker, 4 gün boyunca 10.00 ile 17.00 saatleri arasında halka açık olan fuarda; eğitim, çocuk gelişimi, havacılık, teknoloji okur yazarlığı gibi konularda da çeşitli seminerler ve konferanslar ile alanında uzman isimlerin katılacağı bir çalıştay yapılacağını söyledi. Eker, bando ve halk oyunları gösterilerinin de sergileneceği fuar süresince firmalar arası ikili iş görüşmelerinin de sektöre katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal da, kentteki eğitim kurumlarını ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarın Bursa’nın eğitim camiasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. BTSO Matbaa, Kırtasiye ve Ambalaj Ürünleri Komite Başkanı Fatih Güven ise, fuarın Bursa’nın marka şehir hedefini destekleyen bir organizasyon olduğunu dile getirdi.
AKTAŞ STANTLARI GEZDİ
Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve protokol üyeleriyle birlikte fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Başkan Aktaş, firmalarla ilgili bilgiler aldığı fuarda öğrencilerle de sohbet etti. Bursa’da, 4 gün boyunca 100’e yakın kurum ve firmanın kendisini tanıtacağı fuarda pazarlama faaliyetlerinin yanında ürün tanıtımı, pazar ve müşteri analizi, eğitim ve kırtasiye sektörünü kentte güçlendirme, akademi ve sektörün buluşması, sektörde kamunun yapması gerekenleri belirlemek, sektör sorunları ile ilgili karar alma ve bilgi paylaşımı hedefleniyor. Fuarda aynı zamanda özel ve devlet okulları, matbaa firmaları, dil kursları ve yayınevleri de yer alıyor.
FOTOĞRAFLI

'BUBEX 2018' kapılarını açtı'BUBEX 2018' kapılarını açtı

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerekTÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek
DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 liraDİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Akbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladı

Akbank’tan Ripple üzerinden GBP para transferleri başladı

TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı

Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.