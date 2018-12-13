'BUBEX 2018' kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan "Bursa Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı (BUBEX 2018)" açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuar alanında gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, burasının gerçek manada bir fuar alanı olarak kullanılmasıyla ilgili sene başında bir irade ortaya koyduklarını söyledi.

Aktaş, bu doğrultuda amatör ruhla ama ileriki yıllarda çok güzel şeylerin ortaya çıkacağı bir başlangıç yapıldığını vurgulayarak, "Dolu dolu fuarlar yaptık. Bu fuar da yılın son fuarı. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu fuar eğitim sektörüne de bir hareketlilik getirecek ve değer katacak." diye konuştu.

Eğitimin olmazsa olmaz bir konu olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Geleceğimiz olan gençlerimiz artık çok daha iyi imkanlara sahipler. Fuarda 4 gün boyunca farklı kurumlarımız ve okullarımız stantlarında kendilerini tanıtma imkanına sahip olacaklar. Eğitim şart. Bursa'nın ve ülkemizin cadde ve sokaklarının daha temiz olması, şehirlerin daha huzurlu ve güvenli olması, ticari aktivitemizin ve ihracat rakamlarımızın daha yüksek olması için eğitim olmazsa olmaz bir konudur."