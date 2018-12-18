Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Network fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirilen 2018 yılının son fuarı, ‘BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı’ sona erdi.

Bursa’nın fuarcılık potansiyelini öne çıkarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle 2018 yılı içerisinde Bursa’ya; Kozmetik ve Güzellik Fuarı, Su ve Çevre Fuarı, Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı, Deri Ürünleri Fuarı, Bilim ve Teknoloji Fuarı, Bursa Turizm Fuarı, Spor ve Sağlıklı Yaşam Fuarı, Ayakkabı ve Deri Fuarı, Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı olmak üzere 9 ihtisas fuarı kazandırıldı.

Bunlardan sonuncusu olan ‘BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı’nı da önceki günlerde başarıyla tamamlayan Network Fuarcılık, bu fuarda da özel okullar, özel üniversiteler, devlet okulları, kırtasiye firmaları, matbaacıları buluşturdu.

BURSA DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

2018 yılı içerisinde yapılan fuarlarla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, şunları söyledi: “2018 yılında 11 fuar yapacağımızın sözünü vermiştik ve çok şükür ki bunlardan da 2’sini birleştirip 9 fuar yaparak hedeflerimize ulaştık. Bu fuarlarımızdan talep olanları 2019’da da devam ettireceğiz ve bir aksilik olmazsa en az 6 fuar yapmayı düşünüyoruz. Bu 9 fuarımıza toplam 457 katılımcı iştirak ederken, 32 bin 426 kişi de fuarımızı ziyaret etti. Yurt dışından 170, yurt içinden de 4 bin kişilik alım heyeti geldi. İhtisas fuarları olarak bakıldığında bu sayıların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu fuarların hayata geçmesinde bizlere her daim destek olan Bursa Büyükşehir Belediyemize, Merinos AKKM yetkililerine, sektör temsilcilerimize ve Network Fuarcılık ekibine çok teşekkür ediyorum. Bursa daha iyilerini hak ediyor. Çalışmalarımızı sürdürerek gelecek yıllarda Bursa’mıza daha iyi ve daha yeni fuarlar kazandırmaya devam edeceğiz.”

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