Buca’da belediye, soğan dağıttı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi ilçedeki 2 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa, kilogramı pazar tezgahında 5 liraya çıkan soğan dağıttı. Belediye toplam 5 tonluk bir dağıtım yaptı.

Soğan son günlerde artan fiyatı nedeniyle gündemdeyken İzmir'de Buca Belediyesi dar gelirli 2 bin 500 aileye toplam 5 ton soğan dağıttı. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, "Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın kilosu 1.5 TL'den 5 TL'ye yükselince hemşerilerimizin mutfağına soğan giremez oldu. Esnafımızdan aldığımız 5 ton soğanı dar gelirli 2 bin 500 hemşehrimize dağıttık. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabildiği, vatandaşın alım gücünü artıracak ekonomi ve üretici politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAF



