FİNANS

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Burdur'un Bucak ilçesine inşa edilen üçüncü etap 153 TOKİ konutundan ilk kurada taliplisi çıkmayan 31 konut için kura çekimi yeniden yapıldı.

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Mesut MADAN- Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Burdur'un Bucak ilçesine inşa edilen üçüncü etap 153 TOKİ konutundan ilk kurada taliplisi çıkmayan 31 konut için kura çekimi yeniden yapıldı.
Bucak'a bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki TOKİ konutları için yapılan kura çekimi, Bucak Recai Tosyalı Düğün Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 9 adet 2+1, 22 adet 3+1 konut için yapılan kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık ile Bucaklılar katıldı.
Kurada adı çıkanlar, sevinçlerini telefonla aradıkları yakınlarıyla paylaştı. Bucak İkinci Noteri Aynur Öktemkan'ın yaptığı kura çekimini takip eden gazeteci Mustafa Tutum da konut sevinci yaşadı. Kura çekimi sırasında adını duyunca büyük mutluluk yaşadığını belirten Tutum, "54 yaşındayım halen kirada oturuyordum. TOKİ'ye müracaat etmiştik. Kurada çıktı. TOKİ'yi yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Vedat Tutum ise "Babama ait evde oturuyordum. Şimdi kendimize ait evimiz oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Eşi fabrikada işçi olan Hatice Sağlam, "İlk yazıldığımızda yedek listedeydik. Şimdi şansımıza ev çıktı. Çok mutlu oldum. Kirada oturuyorduk. Kiradan kurtulacağız. En yakın zamanda inşallah taşınırız" dedi.
Fatma Karcı, kirada oturduklarını, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, mermer işçisi Ömer Kınalı ise "Asgari ücretle çalışıyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Kurada ev çıkmasından çok mutlu oldum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldıBucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldıBucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldıBucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tamZeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam
Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahipZeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip

Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip

TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU

TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu BAU

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Protestolu senetlerin ortala tutarı yüzde 17.4 yükseldi

Protestolu senetlerin ortala tutarı yüzde 17.4 yükseldi

Ege Üniversitesi ve BR Mağazacılık'tan iş birliği

Ege Üniversitesi ve BR Mağazacılık'tan iş birliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.