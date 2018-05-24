Budget İstanbul'da 6 stratejik noktada daha hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak hedefiyle stratejik noktalarda açtığı yeni şubelerle hizmet ağını genişletiyor.

Şirket açıklamasına göre, Budget, İstanbul’da Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Taksim, Levent ve Suadiye gibi şehrin kalbi sayılabilecek stratejik noktalarda bulunan şubelerine Maltepe, Beylikdüzü, Maslak, Kadıköy, Ataşehir ve Yenibosna gibi yeni hizmet noktaları ekledi. Yeni şubelerle birlikte Budget İstanbul’da 11 yerde hizmet vermeye başladı.

Müşterilerine ulaşımda kolaylık sağlamak, yolculukları esnasında araç kiralama deneyimlerini ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşımayı hedefleyen Budget, İstanbul’da artan şehirleşme oranına paralel olarak yeni hizmet noktalarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Budget’ın filosunda bulunan yeni araç marka ve modelinden araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra www.budget.com.tr internet adresi ve 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi aracılığıyla hizmet alabiliyor. Şoförlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.soforlukiralama.budget.com.tr internet adresinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Şirket, Türkiye geneline yayılmış toplam 62 havalimanı ve şehir ofisinde hizmet sunuyor.

