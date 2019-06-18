FİNANS

Buğday bu yıl erken olgunlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli hububat ekim bölgelerinden Kırşehir'de, tarımsal kuraklık ve sıcaklık stresi nedeniyle bu yıl buğday erken olgunlaştı - KAEÜ Tarımsal Araştırmalar Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı: - "Normalde buğdayın Orta Anadolu'da temmuz ayında hasat olgunluğuna gelmesi gerekirken, daha haziran ortalarında kuru tarım yapılan birçok kıraç bölgede sarı olgunluğa erişti"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli hububat ekim bölgelerinden Kırşehir'de, tarımsal kuraklık ve sıcaklık stresi nedeniyle bu yıl buğdayın erken olgunlaştığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in İç Anadolu Bölgesi'nde kuru tarım yapılan önemli üretim merkezlerinden olduğunu, kentte 350 bin dekar alanda buğday ekildiğini söyledi.

İl genelinde sulu tarım yapılan alanların az olduğunu ifade eden Ayrancı, kuru tarım alanlarında ağırlıklı olarak arpa ve buğday ekildiğini, bu ürünlerin de hasat aşamasına geldiğini aktardı.

Bu yıl sıcaklıktaki artış ve rutubetteki kısmi düşüşün, bölgedeki bitkilerde kuraklık ve sıcaklık stresini beraberinde getirdiğini anlatan Ayrancı, "Söz konusu durum, bitkilerin olgunlaşma zamanını da erkene çekti. Normalde buğday, Kırşehir'de ya da Orta Anadolu'da temmuz ayında hasat olgunluğuna gelmesi gerekirken, daha haziran ortalarında kuru tarım yapılan birçok kıraç bölgede sarı olgunluğa erişti. Bu nedenle de bazı bölgelerde hasatlar başladı. İçinde bulunduğumuz arazi üniversitemizin tarım arazisi. Burada da erken ürünlerdeki erken olgunluğun etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir ve Orta Anadolu'da şubat ayına kadar yağışların normal seyrinde devam ettiğini ancak yağış miktarının mart, nisan ve mayıs aylarında uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Ayrancı, "Üç ayda yüzde 56 oranında eksik yağış meydana geldi. Sıcaklık olarak değerlendirdiğimizde de 3 aylık süre içerisinde uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 15 oranında sıcaklık artışı oldu. Bu gelişme de erken olgunlaşmayı beraberinde getirdi." dedi.

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacakYeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak
Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttıSektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday erken olgunlaşma Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor

Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor

Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak

Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak

Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.