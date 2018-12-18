FİNANS

"Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü"

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar: - "Planlarımızı ve hedeflerimizi tarımda dünyada ilk 5'e girmek üzerine kurgulamalıyız. Hububatta en önemli sorun, stratejik ürün olan buğday ekim alanlarının daralmasıdır. 15 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeli ve uygulamaya konulmalıdır" - "Tarım arazilerinin yüzde 75'ini kaplayan hububat ürünleri ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin omurgasını oluşturmaktadır"

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Planlarımızı ve hedeflerimizi tarımda dünyada ilk 5'e girmek üzerine kurgulamalıyız. Hububatta en önemli sorun, stratejik ürün olan buğday ekim alanlarının daralmasıdır. 15 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeli ve uygulamaya konulmalıdır." dedi.

Taşpınar, Konya Ticaret Borsası (KTB) Konferans Salonu'nda düzenlenen UHK 8. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, artan nüfus karşısında hububatın stratejik öneme sahip olduğunu, Türkiye'nin, ürüne katma değer katarak ihracattan çok daha fazla gelir elde edebileceğini belirtti.

Taşpınar, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz tarımsal ürünlere azami katma değeri sağlama yollarını aramalıyız. Planlarımızı ve hedeflerimizi tarımda dünyada ilk 5'e girmek üzerine kurgulamalıyız. Hububatta en önemli sorun, stratejik ürün olan buğday ekim alanlarının daralmasıdır. 15 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda her yıl en az 18-20 milyon ton buğday üretmek zorundayız. 8 yıldır 5 kuruş olan buğday desteğinin geçtiğimiz günlerde 10 kuruşa yükseltilmesi de önemlidir. Fakat bu, bölgesel olarak yağış ve maliyetlere bakılarak yeniden ele alınmalı ve kilogramda 25-35 kuruş seviyelerine yükseltilmelidir." diye konuştu.

Taşpınar, kontrollü tarıma geçilmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımın iklim şartlarına bağımlılığının azaltılması gerekir. Nadasa bırakılan alanların suyla buluşturulması halinde yıllık tarımsal hasılamız 20 milyar lira artış gösterecektir. Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında su transferinin yapılması gerekir. Ayrıca sulama sistemlerinin modernizasyonu yapılmalıdır. Hükümetimizin, boş arazilerin kiralanması yönündeki almış olduğu karar gereği, bu arazilerin üretime kazandırılmasını da tarım sektörü açısından son derece önemsiyor ve destekliyoruz."

- "Kaliteli ürün yetiştiren çiftçimiz daha çok kazanmaktadır"

Hububatta kalitenin önemli olduğunu hatırlatan Taşpınar, "Üretim aşamasında tarlasıyla ilgilenen, sertifikalı tohum kullanan, yeterli gübreleme yapan ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçimiz daha çok kazanmaktadır. Tarım arazilerinin yüzde 75'ini kaplayan hububat ürünleri, ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin omurgasını oluşturmaktadır. Bu ürün grubu ile ilgili üretimden, ticaretine ve sanayisine kadar tüm aşamalarda ortaya çıkan sorunların çözümü, ülke tarımında sorunların birçoğunun çözülmesi anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı da UHK'nın rapor ve görüşlerinden her zaman istifade ettiklerini belirtti.

Konseylerin son dönemde daha aktif çalışması gerektiğine işaret eden Sığırcı, "Ulusal Hububat Konseyi’nin hububat üretimi ve ticareti üzerine çok önemli katkıları var. Bakanlık olarak tarım paydaşlarıyla hep iletişim halinde olmaya gayret ediyoruz. Tarımın her kesimi ile görüşüyor, fikirlerini alıyoruz. Amacımız Türk tarımını daha ileri seviyeye getirmek, üretim kadar global ticaretten de aldığımız payı artırmaktır." diye konuştu.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise UHK'nin üretimden tüketime tüm tarım paydaşlarını bir araya getiren önemli bir oluşum olduğunu ifade etti.

- "Buğday devlet tarafından desteklenmeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan da gübre ve ilaçta yaşanan artıştan dolayı çiftçinin buğday üretiminden vazgeçtiğine değinerek, "Stratejik ürün olan buğday devlet tarafından desteklenmeli. Bu noktada hükümetimizin attığı adımlar oldukça önemli. Ancak diğer taraftan kaliteli buğday ithal etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla buğday üretimindeki verimliliğe ve kaliteye çok dikkatli ve istekli bir şekilde yönelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurula, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Ahmet Yılmaz katıldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
British American Tobacco, babalara da doğum izni verecekBritish American Tobacco, babalara da doğum izni verecek
Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttıMerkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hububat Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

Tonlarca narenciye yerlerde

Tonlarca narenciye yerlerde

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Bursagaz, çocukları unutmuyor

Bursagaz, çocukları unutmuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.