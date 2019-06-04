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'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye'de ve Çukurova bölgesinde buğday ekim alanlarında daralma olduğunu, çiftçinin alternatif ürünlere yöneldiğini belirtti.

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye'de ve Çukurova bölgesinde buğday ekim alanlarında daralma olduğunu, çiftçinin alternatif ürünlere yöneldiğini belirtti. Anadolu'da buğdaydan kaçışın başladığını söyleyen Bilgiç, bu daralmaya rağmen verimin iyi olduğunu kaydetti.
Geçen sezon buğday döneminde lisanslı depoculuk hizmetine başlayan ATB'nin başkanı Şahin Bilgiç, her geçen yıl hem Türkiye'de hem de Çukurova bölgesinde buğday ekim alanlarında daralma ve alternatif ürünlere yönelişin mevcut olduğunu belirtti. Girdi maliyetlerinin yükselmesi ve dövizin artışından dolayı gübre, mazot, ilaç gibi ürünlerde artışlar olduğunu kaydeden Bilgiç, "Türkiye'nin buğdaya ihtiyacı var. Ortalama 20 milyon ton civarında Türkiye'nin buğday üretmesi gerekiyor. Bunu bir şekilde üreteceğiz. Bu daralmaya rağmen verim buğdayda iyi, hava şartlarının iyi geçmesi bu sayede açığı kapatacak. Ama her sene aynı şeyi söylemek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB 75. Genel Kurulu'nda hububat fiyatlarını hasattan önce açıklanması çiftçi için de önemli bir avantaj. Bizler de Adana Ticaret Borsası'nın Elektronik Ürün Senedi'nin anlık işlem görmesi için yaptığımız çalışmayı tamamladık. Yani üretici ürününü en kıymetli halde nasıl satacaksa o şartları biz onlara hazırlıyoruz. Alıcı ile satıcıyı buluşturuyoruz. Gerçek borsacılığın amacı budur. Bunu en güzel şekilde burada vermeye çalışıyoruz, bu hizmetten bütün üreticilerimiz de, fabrikalarımız da, üyelerimiz de faydalandığı takdirde biz vazifemizi yapmış olmanın mutluluğu içinde olacağız" dedi.
LİSANSLI DEPOLARIN BÜYÜK AVANTAJI VAR
ATB ile birlikte geçen yıl bölgede lisanslı 11 deponun hizmet verdiğini kaydeden Bilgiç, "Ama bizim platformumuzu kullanan Hatay ve Kahramanmaraş da dahil olmak üzere 14 tane lisanslı depo var. Geçen yıl buğday ile beraber biz Adana Ticaret Borsası deposuna başladık, çok verimli bir sezon geçirdik sadece biz değil Adana' da ki bütün lisanslı depolar yüzde 90 doluluk oranıyla geçirdiler sezonu. Lisanslı depoların ciddi avantajları var, bu avantajlar üreticiye iyi anlatıldığı takdir de bütün ürünlerin lisanslı depoya girmesini sağlarız. Bunun için ekiplerimizle bu çalışmayı yapıyoruz. Şu anda da üreticilerimize muhtarlarımız kanalıyla, çiftçiler birliği, ziraat odası kanalı ile bu masajlarımızı iletiyoruz. Girdi maliyetleri çok yüksek çiftçi bu avantajları kullandığı zaman en azından o imkanlardan faydalanıyor. Çiftçi lisanlı depolara ürününü verdiğinde vergilerini ödemiyor, tarladan lisanslı depoya götürülürken nakliye ücreti ödenmiyor, devlet tarafından ödeniyor. Laboratuvar hizmetlerinde kamyon başı 25 TL'yi yine devlet üstleniyor. Bunlar ciddi avantajlar. Depolara koyduğu ürünün hiçbir zaman herhangi bir bedel olarak bir şey ödemiyor, kira ödemiyor yine bu devlet tarafından ödeniyor. En önemlisi de bir ürünü koyduğun zaman yüzde 75'ine 9 ay kredi kullanabiliyor, sıfır faizle. Bu çok çok önemli yani sezonda o anda ürün belki para elde etmeyebilir, ama 3-5 ay bekleyip ihtiyaçlarını krediler ile kullanabiliyor. Geçen yıl ilk senemiz olmasına rağmen çok başarılı bir sezon geçirdik, hem ticaret borsamızın lisanslı depoları hem de bölgemizde faaliyet gösteren lisanslı depolar bu sene hem buğday, hem mısır hem soyada aynı şeyi yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Bilgiç, çiftçinin ürünlerini ister 1 ay, isterse 15 gün sonra satacak olsa da lisanslı depolar marifetiyle satmasının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

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'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi''Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi''Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

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