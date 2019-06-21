FİNANS

Buğday hasadında verimli yıl

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

TÜRKTOB ve BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser: - "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Bu sene iklim Türkiye'de özellikle tahıllar için çok güzel geçti. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor. İnşallah ortalamayı bu civarlarda tutarız diye düşünüyorum" - "Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor."

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım konusunda dünyada çok etkili olduğunu ve bu etkinin oluşmasındaki en büyük nedenin iklim şartları ve bulunduğu konumdan kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye'de ürün çeşitliğinin Avrupa'ya göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Eser, "Tüm Avrupa kıtasından daha fazla çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var bizim. Türkiye'de yaklaşık 630 mikroklima ( farklı özellikleri olan küçük alanlı iklim) var. Bu Avrupa'nın tamamında yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli. Çünkü bu kadar değişik çeşitlilikte hem verim, hem kalite çok ciddi şekilde artırılabilir." diye konuştu.

- "Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız"

Türkiye'ye yapılan yatırımlarla tarım açısından büyük bir gelişme ve ivme yakalandığını ifade eden Eser, bu çıkışın devletin çiftçiye vermiş olduğu önem ve destekten kaynaklandığını ifade etti.

Eser, Türkiye'nin tahıllarda ve özellikle de buğday üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.

Özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek ekmeklik buğday, gerekse de makarnalık buğdayın ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduklarını anlatan Eser konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Yeter ki imkanlar sağlansın. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman biz kendi şartlarımızla buğday konusunda hiç kötü değiliz. kendi şartlarımızla Avrupa'dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa'nın İngiltere'nin, Avrupa'nın ekolojisi ile Türkiye'nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa'da bin milimetre. Aradaki fark çok önemli. Bu nedenle biz bu şartlarda en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."

Türkiye'de bu sene buğday veriminin çok iyi olduğunu aktaran Eser, rekoltenin yükselmesinde iklim şartlarının önemine vurgu yaptı.

Eser, "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Bu sene iklim Türkiye'de özellikle tahıllar için çok güzel geçti. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor. İnşallah ortalamayı bu civarlarda tutarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
İş Bankası'nda Darüşşafaka’ya temassız kartla bağış dönemiİş Bankası'nda Darüşşafaka’ya temassız kartla bağış dönemi
TSPB/Keler: Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağızTSPB/Keler: Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday tarım Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Trump'tan faiz çağrısı

Trump'tan faiz çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

İş Bankası'nda Darüşşafaka’ya temassız kartla bağış dönemi

İş Bankası'nda Darüşşafaka’ya temassız kartla bağış dönemi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız

Toplam taşıt-kilometre 2017’de yıllık yüzde 8.3 arttı

Toplam taşıt-kilometre 2017’de yıllık yüzde 8.3 arttı

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Nisan’da yüzde 26.41

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Nisan’da yüzde 26.41

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.