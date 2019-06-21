Buğday hasadında verimli yıl

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye'de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım konusunda dünyada çok etkili olduğunu ve bu etkinin oluşmasındaki en büyük nedenin iklim şartları ve bulunduğu konumdan kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye'de ürün çeşitliğinin Avrupa'ya göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Eser, "Tüm Avrupa kıtasından daha fazla çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var bizim. Türkiye'de yaklaşık 630 mikroklima ( farklı özellikleri olan küçük alanlı iklim) var. Bu Avrupa'nın tamamında yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli. Çünkü bu kadar değişik çeşitlilikte hem verim, hem kalite çok ciddi şekilde artırılabilir." diye konuştu.

- "Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız"