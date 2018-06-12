Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ULUSAL Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye'de buğday ekim alanında bu yıl yüzde 8 ila 10 oranında daralma olduğunu, rekoltede de geçen yıla göre yüzde 5 ile 8 arasında bir düşüş olmasını beklediklerini söyledi.

Tarım sektöründe önemli yer tutan buğdayda geçen yıl 21.5 milyon ton rekolte gerçekleşti. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, bu yıl ekim alanlarında daralma olduğunu belirtti. Daralmanın nedeninin geçen yıl açıklanan buğday alım fiyatlarının düşük olmasından kaynaklandığını ifade eden Taşpınar, şöyle konuştu:

''Türkiye'de 2017 yılında 21 milyon 500 bin ton buğday rekoltesi oldu. 2018 yılına göre ise rekolteyi Türkiye genelinde 20 milyon ile 20 milyon 500 bin ton arasında seyredeceğini beklemekteyiz. Özellikle buğday ekim alanlarındaki azalma nedeniyle rekoltede yüzde 5-8 arasında geçen yıla göre düşüklük yaşanacaktır. Bu yıl açıklanan fiyatlar, geçen yıla göre olumlu olmasına rağmen; çiftçinin, buğday ve arpa üretimine yönlendirilebilmesi için özellikle 8 yıldır verilen 50 liralık ürün desteğinin, mutlakta 150 ila 350 lira arasında, bölge farklılıkları da dikkate alınarak artırılması gerekmektedir."

'YAĞIŞLARDA AZALMA VAR'

Türkiye genelinde yağışlarda azalmanın olduğunu ifade eden Taşpınar, "Türkiye genelinde yağışlarda yüzde 13 civarında azalma var. Geçen yıl verilerine göre yüzde 7,3 civarında da mevsiminde düşen yağışlarda artış var. İç Anadolu Bölgesi'nde kasım ayına kadar yağışın gerçekleşmemesi, kasım ayından sonra yağışların olumlu gitmesi; kışın da çok fazla soğuk olmaması ve tüm tohumların çimlenmesi gibi sebeplerden dolayı nisan ayına kadar çok olumlu bir buğday gelişmesi gerçekleşti. Nisan ayında özellikle Trakya ve İç Anadolu bölgesi az yağış almış. Bu da genel manada verim azalmasına sebep olacağını söyleyebiliriz. Özellikle nisan ayındaki yağışların çok az olması, kıraç alanlarda rekolte kaybına sebebiyet verdi" diye konuştu.