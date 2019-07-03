FİNANS

Buğday unu ve ilaç sektöründeki 14 teşebbüse soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, 12'si buğday unu pazarında, 2'si ilaç sektöründe faaliyet gösteren 14 firma ve dernek hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, 12'si buğday unu, 2'si ilaç sektöründe faaliyet gösteren 14 firma ve dernek hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, buğday unu sektöründeki 11 firma ve 1 derneğin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, söz konusu 12 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurul, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile Roche Müstahzarları San. AŞ'nin, göz hastalıklarında kullanılan "Altuzan" ve "Lucentis" ilaçlarından, daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiası üzerine yürüttüğü ön araştırmayı da tamamladı.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, 2 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
12 teşebbüs buğday unu İlaç Rekabet Kurulu

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