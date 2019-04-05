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Buğday üreticisi, gübre kullanımını azalttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Geçen seneyle kıyasladığınızda gübrenin zamlandığını görüyoruz.

Buğday üreticisi, gübre kullanımını azalttı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Geçen seneyle kıyasladığınızda gübrenin zamlandığını görüyoruz. Üretici de gübre kullanımını azaltmak durumunda kaldı. Nitekim 2019'da buğday ekimi bitti, en az yüzde 20 üretici tarlasına gübre atmadı. Bu kaliteyi ve verimi düşürecek" dedi.
Tarım üreticilerinin 2018 yılında iyi sezon geçirmediğini dile getiren Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör, tarım alanlarının 26,5 milyon hektardan 23,2 milyon hektara gerilediğini söyledi. Tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi girdilerde dövizdeki dalgalanma nedeniyle fiyat artışı olduğunu dile getirdi. Güngör, "Bu durum üreticiyi etkiledi; çünkü üretici tohum, gübre kullanmak zorunda. Bunları kullandığı zaman da üretim maliyetleri artıyor. Yüksek maliyetle üreten üretici, gerekli karı elde edemediği için ya tarlasını bırakıyor ya da o yüksek maliyetten satmaya kalkıyor. O zaman da piyasaya bizim karşımıza yüksek fiyatlar çıkıyor" diye konuştu.
BUĞDAY ÜRETİMİ DARALDI
Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için devletin üreticiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Güngör, Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona yükseleceğini kaydederek, "Bunların doyurulması için üretim yapmamız lazım. Üretim yapmak için çiftçiyi desteklemek lazım. Bugün tarım ile uğraşan nüfus yüzde 7'lere düştü. Hollanda büyüklüğünde bir tarım alanımız yok oldu. Türkiye nüfusunu besleyebilmemiz için yılda 21 milyon ton buğday üretmemiz lazım. 2018'de 20 milyon ton ürettik. 2019'da buğday üretimi daraldı. Niye daraldı? Çünkü çiftçi buğdaydan para kazanamadı. Yarın üretim de az olacak. Öyle tahmin ediyorum 2019 yılının sonunda buğday üretimimiz 18- 19 milyon tonlara düşecek" dedi.
GÜBRE TÜKETİMİ YÜZDE 20 AZALDI
Buğdaydan gerekli parayı kazanamayan üreticinin de gübre kullanımını azalttığını belirten Güngör, "2019'da buğday ekimi bitti, en az yüzde 20 üretici tarlasına gübre atmadı, pahalı olduğu için atmadı. Bu otomatikman yarın kaliteyi ve verimi düşürecek manasına gelir. Biz her sene ortalama olarak yaklaşık 5- 5,5 milyon ton gübre kullanıyoruz. 2018'de bu rakam 4,4 milyon tona düşmüş. Üretici geçen seneye göre 1 milyon ton daha az gübre atmış. Bu ne demektir? Gübre atmadığınız takdirde verim alamazsınız. Bugün gübre tüketiminde yüzde 20 azalma var 2018'e göre. Bu tehlike sinyalleri demektir. Gübrenin mutlaka atılması lazımdı" diye konuştu.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike, bana göre, nüfusumuz artıyor, tarım topraklarımız daralıyor. Bu bir kere birinci büyük tehlike. Bu insanları yarın bir gün doyuramazsınız. İkinci büyük tehlike küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz, ciddi problemlere yol açacak. İktidarın, bakanlığın bu konuda tedbir alması lazım."

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Buğday üreticisi, gübre kullanımını azalttıBuğday üreticisi, gübre kullanımını azalttıBuğday üreticisi, gübre kullanımını azalttı

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