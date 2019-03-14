Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday ve arpada geçen yıla göre en az yüzde 25-30 daha yüksek alım fiyatı açıklayacak." dedi. Torbalı ilçesinde bir otelde çiftçilerle bir araya gelen Pakdemirli, AK Parti'nin, Türkiye ve İzmir'e birçok hizmeti bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan seçimle 5 yıl süreyle göreve geldiğini hatırlatan Pakdemirli, "Şimdi hep şunu bekliyorlar, şunu istiyorlar, oy oranlarında bir miktar düşüş olsun ki, tekrar seçimle ilgili gündem ortaya konulsun, muhalefet bunu istiyor. Bu bir haktır ama Türkiye'de çok fazla seçime gidilmiştir. Son 16 yılda sizler destek oldunuz, bu iktidar ne istediyse yaptınız." diye konuştu. Sorunların hepsini bildiklerini dile getiren Pakdemirli, Türkiye'nin son dönemde, bu kadar desteğe rağmen çok ciddi "istikrarsızlaştırma hareketi" yaşadığına işaret etti. Bakan olduğu dönemde, ortada hiçbir sebep yokken dövizin 4 liradan 7,5 liraya kadar tırmandırıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Bunu tırmandıran iç piyasalar değil, yurt dışından başlamış bir operasyon. Allah'a şükür kontrolü ele aldık, ama diğer taraftan girdi maliyetlerimiz de arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, normal seviyelere çekmelerine rağmen gübrenin geçen seneye göre yüzde 50-55, yemin ise yüzde 40 arttığına dikkati çekerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday ve arpada geçen yıla göre en az yüzde 25-30 daha yüksek fiyatla alım fiyatı açıklayacak." dedi. Geçen yıla ait kalan destek ödemelerinin çoğunu mart sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Pakdemirli, "Mümkün mertebe daha fazlasını vermek istiyoruz. Ocak ayında 2 katrilyon, şubat ayında 3 katrilyonun yanı sıra, mart ayında da 3,7 katrilyon lira toplam destek ödemesi yapacağız. Bugün Türkiye’nin destekleri biz geldiğimizde 1,9 milyar lira iken şu anda 16,1 milyar liraya geldi." bilgisini paylaştı. - "Patates üretiminde karantina alanları genişlemedi" Pakdemirli, tarımın siyasete konu edildiğini ve siyasetçilerin sektör üzerinden rant elde etmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti: "Genel Başkan hanımefendi çıkıyor, 'patates üretimini Türkiye'de yasakladınız' diyor. Türkiye'de ortalama 4,5 milyon ton patates üretiliyor. Ekim alanları biraz daralmış ama verimlilik artmış. Bana dahi gelmeyecek bir karar var, karantina alanları. 'Hastalık alanlara 20 yıl patates dikemezsin' diyoruz. Bu karar bana dahi gelmeyecek kadar önemsiz. Bununla ilgili genişleme yok. Son 4 yıl öncesinde neyse aşağı yukarı aynı. Bu karantina alanlarını bahane ederek 'Türkiye'de patates ekimini yasakladınız' diyorlar. Böyle bir cahillik yapılabilir mi, anlamıyorum."